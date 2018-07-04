Самарские коммунальщики призывают горожан принимать в душ вдвоем из-за чемпионата мира по футболу
В город приехали тысячи болельщиков, пришла жара, и увеличилось потребление холодной воды, говорят в компании «Самарские коммунальные системы». В некоторых районах в пиковые часы ощущается падение давления. СКС – дочка группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.
Комментарии8
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dr_sativssky 04 июля 2018 | 16:41
Если в кране нет воды:)))
bozk 04 июля 2018 | 16:41
И согласовывать это в местной администрации как акцию против жары
tks 04 июля 2018 | 16:43
"В душ вдвоём"?! Провокаторы эти коммунальщики!!
banyi1 04 июля 2018 | 16:43
Фейк наверное дали самарские сумасшедшие с Эхо Самара , гор и серёга. Придурки те ещё )))
andre_klimov 04 июля 2018 | 16:44
При чём здесь чемпионат? Инфраструктура расчитана на число людей, которые могут населять город, пусть и временно? Или как?
А-а-а-а.. Понял... Чемпионат - потому что коммунальщики призывать принимать совместный душ с болельщиками и болельщицами? :)
zhrv 04 июля 2018 | 16:47
А мобильное приложение для поиска партнера по душу, в Самаре, они выпустили?
nektorat 04 июля 2018 | 16:47
хм ... повезло жителям Самары ... могли ж велеть им не какать или вооще воду поодключать , временно , для начала ... время щаЗ такое ...
platonnekafrin 04 июля 2018 | 16:48
С кем "вдвоем"?! Содомигоморру в третьем Риме насадить захотели! Роскомнадзора на вас нету!