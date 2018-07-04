Самарские коммунальщики призывают горожан принимать в душ вдвоем из-за чемпионата мира по футболу

В город приехали тысячи болельщиков, пришла жара, и увеличилось потребление холодной воды, говорят в компании «Самарские коммунальные системы». В некоторых районах в пиковые часы ощущается падение давления. СКС – дочка группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.