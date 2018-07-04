Спецслужбы Армении проводят обыск в доме брата бывшего президента страны Сержа Саргсяна Александра

В конце прошлого месяца его задерживали по подозрению в незаконном хранении оружия, но позже отпустили. Кроме того, другой брат экс-президента, Левон Саргсян, а также его родные стали фигурантами дела о незаконном обогащении и уклонении от декларирования имущества. Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении весной на фоне массовых протестов против него.