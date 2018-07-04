Расследованием нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение британской полиции
Как сообщили в Твиттере этого подразделения, они работают вместе с коллегами из местной полиции. Пробы, полученные в ходе расследования, направили в лабораторию Портон-даун. Два человека на днях были обнаружены в бессознательном состоянии неподалеку от Солсбери. Сообщается, что они стали жертвами воздействия неизвестного вещества.
В самом Солсбери весной произошло покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам следователей, злоумышленники использовали отравляющее вещество «Новичок».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
glotov 04 июля 2018 | 16:39
Пока неизвестно, какого масштаба этот новый инцидент. Может, съели что-то не то, или увлеклись экспериментами в занятии любовью. Но если там и правда ОВ, то кино интересное начнется.
captainobvious 04 июля 2018 | 16:39
МИ-5 травит Великобританию?