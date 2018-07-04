Расследованием нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение британской полиции

Как сообщили в Твиттере этого подразделения, они работают вместе с коллегами из местной полиции. Пробы, полученные в ходе расследования, направили в лабораторию Портон-даун. Два человека на днях были обнаружены в бессознательном состоянии неподалеку от Солсбери. Сообщается, что они стали жертвами воздействия неизвестного вещества.

В самом Солсбери весной произошло покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам следователей, злоумышленники использовали отравляющее вещество «Новичок».