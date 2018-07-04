Первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев уволен

Новая отставка в Дагестане. Первый вице-премьер республики Рамазан Алиев уволен. В его доме и кабинете идут обыски. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе администрации дагестанского руководителя. По данным газеты «Черновик», Алиев подозревается в превышении должностных полномочий. При этом газета называет Алиева одним из самых близких к бывшему главе республики Рамазану Абдулатипову людей. Экс-вице-премьер пока не задержан.

Ранее в Дагестане были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе глава правительства Абдусамад Гамидов.