Клиенты туроператора «Натали Турс» столкнулись с вымогательством денег администраторами гостиниц в Турции

На это пожаловались не менее 150-ти человек, — подтвердил глава компании Владимир Воробьев. О подобных ситуациях на других направлениях ему пока неизвестно.

Сегодня руководство «Натали Турс» предупредило, что отменит предзаказанные туристические услуги из-за разногласий с партнерами. По мнению главы туроператора, финансовую стабильность компании дополнительно пошатнул успех российской сборной на Чемпионате мира по футболу. На время первенства многие россияне предпочли остаться дома, — добавил бизнесмен.