Клиенты туроператора «Натали Турс» столкнулись с вымогательством денег администраторами гостиниц в Турции
На это пожаловались не менее 150-ти человек, — подтвердил глава компании Владимир Воробьев. О подобных ситуациях на других направлениях ему пока неизвестно.
Сегодня руководство «Натали Турс» предупредило, что отменит предзаказанные туристические услуги из-за разногласий с партнерами. По мнению главы туроператора, финансовую стабильность компании дополнительно пошатнул успех российской сборной на Чемпионате мира по футболу. На время первенства многие россияне предпочли остаться дома, — добавил бизнесмен.
Комментарии1
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vasya_von_smetankin 04 июля 2018 | 16:43
Это НАТО виновато.