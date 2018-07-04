Поскольку большую часть времени матча сборная России оборонялась и делала это успешно, то в список лучших попали те, кто участвовал в процессе самым активным образом. Это защитники Марио Фернандес и несколько неожиданно Илья Кутепов, который довольно редко упоминается даже в нашей прессе. Игорь Акинфеев в глазах ФИФА был не так великолепен, как датский вратарь Каспер Шмейхель. Английская оборона тоже впечатлила экспертов и они включили в список Гарри Макгуайра и Джона Стоунза. Больше всего представителей среди 11 героев первого раунда плей-офф – у Франции. Это два полузащитника Н’Голо Канте и Поль Погба и автор двух забитых мячей Киллиан Мбаппе. Проснувшийся бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани заняли место в атаке воображаемой команды. Его соотечественник Диего Лаксальт показал блестящую игру на фланге. Любопытно, что среди первых 11 не оказалось ни одного представителя команды Бельгии, а вот отсутствие Роналду и Месси вполне естественно.

Первые четвертьфиналы чемпионата мира по футболу будут сыграны в пятницу 6 июля. Уругвай играет с Францией, а Бразилия с Бельгией.