Два футболиста сборной России попали в символическую сборную 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу
Поскольку большую часть времени матча сборная России оборонялась и делала это успешно, то в список лучших попали те, кто участвовал в процессе самым активным образом. Это защитники Марио Фернандес и несколько неожиданно Илья Кутепов, который довольно редко упоминается даже в нашей прессе. Игорь Акинфеев в глазах ФИФА был не так великолепен, как датский вратарь Каспер Шмейхель. Английская оборона тоже впечатлила экспертов и они включили в список Гарри Макгуайра и Джона Стоунза. Больше всего представителей среди 11 героев первого раунда плей-офф – у Франции. Это два полузащитника Н’Голо Канте и Поль Погба и автор двух забитых мячей Киллиан Мбаппе. Проснувшийся бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани заняли место в атаке воображаемой команды. Его соотечественник Диего Лаксальт показал блестящую игру на фланге. Любопытно, что среди первых 11 не оказалось ни одного представителя команды Бельгии, а вот отсутствие Роналду и Месси вполне естественно.
Первые четвертьфиналы чемпионата мира по футболу будут сыграны в пятницу 6 июля. Уругвай играет с Францией, а Бразилия с Бельгией.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andrewm 04 июля 2018 | 16:09
А кто второй то?
ukov 04 июля 2018 | 16:15
andrewm:
Фернандес и Кутепов...жалко Дзюба не попал.
К сожалению, в списке символической сборной нет строки "лучший столб"
nikolaitschi 04 июля 2018 | 16:34
andrewm: Неужели Аркадий Ротенберг?
mordvinyka_zabiyka 04 июля 2018 | 16:30
Одного в Барселону терь возьмут а второго в реал)))
serg_anat 04 июля 2018 | 16:45
Черчесов на удивление удачно подобрал пару центральных. И как он догадался уговорить Игнашевича... В паре с Серегой и Катеров выглядит вполне прилично. Я боялся что в центре обороны у нас будет самая проблемная дырка.
А Фернандес действительно красавчик.
Отдельно по Неймару. Парень конечно талантливый.., но его спектакли с ужасно больными травмами делает его смешным.