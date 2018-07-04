Страницы Wikipedia на нескольких языках закрылись в знак протеста против новых норм ЕС по защите авторского права

Страницы электронной энциклопедии Wikipedia на нескольких языках сегодня закрылись в знак протеста против новых норм Евросоюза по защите авторского права. Эти меры по мнению многих серьёзно ограничат свободу интернета.

Недоступны сегодня оказались испанская, итальянская и латышская версии сайта Wikipedia. На них на главной странице обращение к пользователям. «Директива Евросоюза создаёт новые фильтры, преграды и ограничения для доступа в интернет», заявляют модераторы электронной энциклопедии в своих странах. По их мнению, если предложение одобрят в нынешнем варианте сама Wikipedia окажется в опасности, сообщает ТАСС. Противники действий ЕС опасаются цензуры в случае принятия директивы. Одна из самых противоречивых её статей та, которая обязывает соцсети и другие сайты подтверждать авторское право, даже если контент загрузили сами пользователи. Так при размещении ссылок на публикации СМИ как источник необходимо будет перед этим получить разрешение у главных редакторов этих изданий. Реформа также обяжет сайты установить фильтр всего контента, который загружают пользователи. С помощью него будут искать материалы, которые нарушают закон об авторском праве. Людей по сути хотят лишить возможности делиться новостными записями в соцсетях или находить их в поисковиках, отмечают противники ужесточения норм.

Голосование по директиве об авторском праве в Европарламенте пройдёт уже завтра.