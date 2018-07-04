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16:01, 04 июля 2018

Новый инцидент, случившийся близ Солсбери, будет расследовать контртеррористическое подразделение британской полиции

Новый инцидент, случившийся близ британского города Солсбери, будет расследовать контртеррористическое подразделение британской полиции. Стражи порядка, напомним, сообщили об очередном случае отравления неизвестным веществом.

Инцидент, по сведениям, которые распространила британская полиция, произошел в городке Эймсбери, глафство Уилтшир, всего в 10 километрах от Солсбери. Мужчина и женщина, — обоим за 40 лет, — были обнаружены у себя дома без сознания. Врачи отделения неотложной терапии диагностировали у них отравление неизвестным веществом. Первоначально, правда, как сообщает Би-би-си, медики расценили их состояние как передозировку «грязным» наркотиком — героином или крэком. По сведениям Sky News, образцы предполагаемого яда уже направлены на анализ в военную лабораторию Портон-Дауна. Именно ее специалисты ранее установили, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок». Поспешных выводов британские правоохранители, впрочем, пока не делают. Носит ли отравление криминальный характер, полиция графства пока не уточняет.

Правоохранители, тем не менее, оцепили несколько районов города Эймсбери, которые, по словам очевидцев, за несколько часов до отравления посещали госпитализированные мужчина и женщина, — сообщает газета The Independent. Они, в частности, были в местной баптистской церкви.

Комментарии

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bozk 04 июля 2018 | 16:09

Кого виновным назначили ?

kit07_12 04 июля 2018 | 16:17

bozk: Вот как Путину не стыдно, еще Скрипали не выздоровели, а он снова там с баллончиком бегает по Соллсбери, Ноичок распыляет.

politroller 04 июля 2018 | 16:38

kit07_12:
опять путин пакостит во время мирового чемпионата в рф
чтобы в мире не забывали, что русские очень и очень опасны!
пусть чемпионат не вводит вас в заблуждение, дорогие иностранцы!
и зачем только он так делает из раза в раз?

jetsam 04 июля 2018 | 16:21

маневр фсб под титлом "ну вот видите - у них хулиганы с ОВ бегают и негров травят..."

viktorova 04 июля 2018 | 16:24

это американские спецслужбы мстят пригожинским за вмешательство в выборы в сша.

lavrentiy79 04 июля 2018 | 16:32

Красота британцам! Теперь любой передоз, али пищевое отравление - обвиняй Россию... "Новичоооок"...

santathefrosr 04 июля 2018 | 16:47

Страшный Путин снова дверные ручки мазал "Новичком" в королевстве...

а в какой дозе на котов действует это БОВ?

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