Новый инцидент, случившийся близ Солсбери, будет расследовать контртеррористическое подразделение британской полиции

Новый инцидент, случившийся близ британского города Солсбери, будет расследовать контртеррористическое подразделение британской полиции. Стражи порядка, напомним, сообщили об очередном случае отравления неизвестным веществом.

Инцидент, по сведениям, которые распространила британская полиция, произошел в городке Эймсбери, глафство Уилтшир, всего в 10 километрах от Солсбери. Мужчина и женщина, — обоим за 40 лет, — были обнаружены у себя дома без сознания. Врачи отделения неотложной терапии диагностировали у них отравление неизвестным веществом. Первоначально, правда, как сообщает Би-би-си, медики расценили их состояние как передозировку «грязным» наркотиком — героином или крэком. По сведениям Sky News, образцы предполагаемого яда уже направлены на анализ в военную лабораторию Портон-Дауна. Именно ее специалисты ранее установили, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок». Поспешных выводов британские правоохранители, впрочем, пока не делают. Носит ли отравление криминальный характер, полиция графства пока не уточняет.

Правоохранители, тем не менее, оцепили несколько районов города Эймсбери, которые, по словам очевидцев, за несколько часов до отравления посещали госпитализированные мужчина и женщина, — сообщает газета The Independent. Они, в частности, были в местной баптистской церкви.