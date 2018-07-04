Компания «Натали Турс» планирует возобновить туры с 1 октября
Сейчас она совместно с партнерами вырабатывает механизмы, которые позволят туристам, оплатившим туры, воспользоваться ими. Об этом заявил гендиректор «Натали Турс» Владимир Воробьев. Ранее он признал, что компания вынуждена аннулировать уже оплаченные туры на фоне поступления большого количества негативной информации, а также снижении выездного туризма из-за чемпионата мира по футболу в России.
Все туристы «Натали Турс» имеют обратные билеты, однако некоторым угрожают выселением из отелей. Об этом, в частности, сообщили в российском генконсульстве в Анталии. В эфире РБК член президиума Альянса Турагентств Александр Мкртчан посоветовал туристам «не платить самим отелям».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tom_tom 04 июля 2018 | 16:08
А в чем, собственно говоря, разница?
"Прежде всего, мы должны слушать фюрера, а не философствовать."
(Рудольф Хёсс, комендант Освенцима)
«Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!»
(Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина)
gordy 04 июля 2018 | 16:08
"....член президиума Альянса Турагентств Александр Мкртчан посоветовал туристам «не платить самим отелям». "
И ночевать на улице?
post_v 04 июля 2018 | 16:23
...Компания «Натали Турс» планирует возобновить туры с 1 октября
в России 1 октября что-то изменится?