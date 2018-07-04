Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта до пяти тысяч рублей
Кроме того, будет повышена пошлина на водительские права — до трех тысяч рублей.
Эта мера призвана пополнить бюджет, но совершенно неоправданна. Об этом ранее сказал ТАСС автоэксперт Игорь Моржаретто: «В стране примерно 50 миллионов человек имеют права. Каждый год получают около двух миллионов человек. Соответственно, два миллиона человек заплатят по лишней тысяче рублей при получении первичных прав. И еще порядка 5 миллионов ежегодно заплатят по тысяче рублей при замене прав. Вот уже в бюджет серьезная сумма. Для каждого человека не такие большие расходы, но все-таки неприятно. Права не стали золотыми, по-прежнему выглядят достаточно несолидно. Реальных обоснований нету, и у человека нет выбора. Хочешь получить права — плати три тысячи вместо двух или иди гуляй, Вася, называется».
Документ о повышении пошлин опубликован на портале правовой информации и вступает в силу через месяц.
Комментарии28
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gordy 04 июля 2018 | 15:37
Народ ликует?
speculyant 04 июля 2018 | 15:39
gordy: А ему лишь бы ликовать... Ну или порвать кого... Слабее себя,разумеется. Скрепы такие,однако.
pyco_mypucmo 04 июля 2018 | 15:39
speculyant: Правильно плешивый делает. Драть с них семь шкур. Там и хорватов купить хватит и ещё на много чего.
prutkov100 04 июля 2018 | 15:56
Тоже мне новость . Настоящей сенсацией было бы если бы он подписал снижение цены на ( не имеет значение чего ) , пусть даже на один рубль . Но эти уроды во власти умеют только увеличивать цены и уменьшать шанс выжить в этом эрзац государстве .
olegleon 04 июля 2018 | 15:48
опять за счёт пенсионеров!
blahovdav 04 июля 2018 | 15:55
olegleon: опять за счёт пенсионеров!\\\\ А на кой пенсионеру права и загран паспорт?? Хайль Путлер, свинопут...
efilika 04 июля 2018 | 15:48
Еще немало возможностей изъять заработанные гроши у населения. Сначала оболванили, потом - ограбили. Многократно.
seryj_wolk 04 июля 2018 | 15:49
За немецкие водительские права берут 35€, что намного меньше, чем в великоватой рфии.
efilika 04 июля 2018 | 15:50
seryj_wolk: а заработки существенно выше
yralez 04 июля 2018 | 15:51
Пахан охулки на руку не ложит.
profi1962 04 июля 2018 | 15:52
Молодец, так их холопов и это только начало, пора за детские сады и обучение в школе поднять сумму, ну учителям и воспитателям надо повышать, вперде, пусть народ дальше хвалит своего кормчего, а он дал на санацию банков двух, РОсселхоз и Промсвязи несколько десятком миллиардов, а вы лохи дальше платите за паспорта и права.
rena1960 04 июля 2018 | 15:54
Не знамо,как другим моим соотечественникам...,но с каждым указом нашего президента мне напевается песня Глинки"Попутная песня",где "...веселится и гуляет весь народ..."
hz6691 04 июля 2018 | 15:55
Мелочишно на смычки для виолончелей.
vpu2011 04 июля 2018 | 15:57
Отлично. Жрите свой русский мир и славте своего царя.
sviazvit 04 июля 2018 | 15:59
А то, не дай Бог, поедут в какую-нибудь Германию, да посмотрят как жить можно без царя нормально. Не-не, это не вариант.
racerx 04 июля 2018 | 16:01
Спасибо, родной! А ведь мог бы и бритвой по горлу херануть. У нас очень гуманный нацдилер, однако.
addi 04 июля 2018 | 16:32
racerx: он стал НАЦИ.лидером похоже....
racerx 04 июля 2018 | 16:34
addi: Да, вполне. Фашистский душок настолько силен, что "зажимание носа" не способно даже временно устранить эту смрадную вонь, расползающуюся по стране.
zhrv 04 июля 2018 | 16:08
Вспоминаю анекдот, - Что, поручик, деньги кончились?.
Вот так и здесь - итог несменяемого гениального правления.
neyexo 04 июля 2018 | 16:11
Не я придумал - он недавно сказал об удивительной стабильности цен
Низкой инфляции.
Но конечно, простым людям загранпаспорт не нужен
pikol 04 июля 2018 | 16:11
Шерсть уже всю состригли ,теперь шкуру обдирают.
racerx 04 июля 2018 | 16:21
pikol: Да на мясо уже забивают. Болт они положили на народ.
riots 04 июля 2018 | 16:14
И права подорожали. Только обязанности остались неизменными.
fantforbarbi 04 июля 2018 | 16:25
riots: В том числе и обязанность думать , голосовать ))). Проявлять гражданскую позицию.... Если бы мозги были включены ,то ничего этого бы не было...
citizeneco 04 июля 2018 | 16:20
Любыми путями власть стремится перекрыть кислород желающим поехать за границу и не допустить вывоз валюты из страны, наверное, это основной мотив такого решения.
allasc 04 июля 2018 | 16:21
паспортов купят меньше, денег в бюджет столькоже получит... где эффективность?????
natayak 04 июля 2018 | 16:28
Ппо многочисленным просьбам граждан, надо полагать, ибо это, очевидно, улучшает их жизнь.
bekipp 04 июля 2018 | 16:31
Сказка всех времён "Приключение чиполлино". Всё как в сказке, сказка стала былью.