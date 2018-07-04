Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта до пяти тысяч рублей

Кроме того, будет повышена пошлина на водительские права — до трех тысяч рублей.

Эта мера призвана пополнить бюджет, но совершенно неоправданна. Об этом ранее сказал ТАСС автоэксперт Игорь Моржаретто: «В стране примерно 50 миллионов человек имеют права. Каждый год получают около двух миллионов человек. Соответственно, два миллиона человек заплатят по лишней тысяче рублей при получении первичных прав. И еще порядка 5 миллионов ежегодно заплатят по тысяче рублей при замене прав. Вот уже в бюджет серьезная сумма. Для каждого человека не такие большие расходы, но все-таки неприятно. Права не стали золотыми, по-прежнему выглядят достаточно несолидно. Реальных обоснований нету, и у человека нет выбора. Хочешь получить права — плати три тысячи вместо двух или иди гуляй, Вася, называется».

Документ о повышении пошлин опубликован на портале правовой информации и вступает в силу через месяц.