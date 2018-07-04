Компания «Натали Турс» планирует возобновить туры с 1 октября
Сейчас она совместно с партнерами вырабатывает механизмы, которые позволят туристам, оплатившим туры, воспользоваться ими. Об этом заявил гендиректор «Натали Турс» Владимир Воробьев. Ранее он признал, что компания вынуждена аннулировать уже оплаченные туры на фоне поступления большого количества негативной информации, а также снижении выездного туризма из-за чемпионата мира по футболу в России.
Комментарии4
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captainobvious 04 июля 2018 | 15:41
другими словами, "кому должны - всем прощаем"! с октября ждем новый поток лохов в своих офисах ))
anji70 04 июля 2018 | 15:41
Не говори гоп.
profi1962 04 июля 2018 | 15:57
Ну ну расскажите это купившим туры. Ищи дурака, как говаривал Буратино. Посмотрите кто руководит этими фирмами ФСБ и родственники Прокурорских .
citizeneco 04 июля 2018 | 16:16
Ну да, только испорченные летние отпуска вряд ли кто захочет или сможет перенести на осень, уже было бы хорошо, если просто вернули
бы стоимость путевок.