Компания «Натали Турс» планирует возобновить туры с 1 октября

Сейчас она совместно с партнерами вырабатывает механизмы, которые позволят туристам, оплатившим туры, воспользоваться ими. Об этом заявил гендиректор «Натали Турс» Владимир Воробьев. Ранее он признал, что компания вынуждена аннулировать уже оплаченные туры на фоне поступления большого количества негативной информации, а также снижении выездного туризма из-за чемпионата мира по футболу в России.