Тушинский суд Москвы оштрафовал английского болельщика на 3 тысячи рублей за надпись на памятнике Федору Черенкову

Ему при этом не стали запрещать посещение матчей Чемпионата мира по футболу.

Поводом для штрафа стала надпись «England» в районе груди памятника футболисту московского «Спартака» Федору Черенкову. Ее англичанин Холл Руфус оставил накануне перед матчем 1⁄ 8 финала между сборными Колумбии и Англии. Он проходил на стадионе «Спартак» в Тушине. Болельщик во время заседания извинился за свои действия. Руфус сказал, что не стал бы оставлять надпись, если бы знал, что это оскорбит людей. Он отметил, что просто хотел оставить что-то на память. В Мосгорсуде сообщили «Интерфаксу», что английский болельщик уже оплатил штраф. Между тем ему грозили запрет на посещение матчей сроком до 3 лет и до 160 часов обязательных работ. Штраф в 3 тысячи рублей – самый мягкий по инкриминируемой англичанину статье.

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун при этом ранее выражал надежду, что Руфуса вышлют из страны за осквернение памятника Черенкову, который считается легендой клуба.

Напомним, сборная Англии накануне обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Чемпионата мира, где сыграет со Швецией. Матч пройдет в субботу в Самаре.