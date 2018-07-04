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15:30, 04 июля 2018

Тушинский суд Москвы оштрафовал английского болельщика на 3 тысячи рублей за надпись на памятнике Федору Черенкову

Ему при этом не стали запрещать посещение матчей Чемпионата мира по футболу.

Поводом для штрафа стала надпись «England» в районе груди памятника футболисту московского «Спартака» Федору Черенкову. Ее англичанин Холл Руфус оставил накануне перед матчем 18 финала между сборными Колумбии и Англии. Он проходил на стадионе «Спартак» в Тушине. Болельщик во время заседания извинился за свои действия. Руфус сказал, что не стал бы оставлять надпись, если бы знал, что это оскорбит людей. Он отметил, что просто хотел оставить что-то на память. В Мосгорсуде сообщили «Интерфаксу», что английский болельщик уже оплатил штраф. Между тем ему грозили запрет на посещение матчей сроком до 3 лет и до 160 часов обязательных работ. Штраф в 3 тысячи рублей – самый мягкий по инкриминируемой англичанину статье.

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун при этом ранее выражал надежду, что Руфуса вышлют из страны за осквернение памятника Черенкову, который считается легендой клуба.

Напомним, сборная Англии накануне обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Чемпионата мира, где сыграет со Швецией. Матч пройдет в субботу в Самаре.

Комментарии

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olegleon 04 июля 2018 | 15:46

оштрафовали аж на стоимость 7 пачек сигарет )))

blahovdav 04 июля 2018 | 15:52

А где там осквернение?? Вот если бы ПТН-ПНХ...

profi1962 04 июля 2018 | 15:55

Надоели с этой новостью, вы посмотрите сколько русаков во всем мире искарябали памятников и не таких великих, да краской измазали. Вот развонялись скрепанутые, извинились и стерли.

vasya_von_smetankin 04 июля 2018 | 16:04

Свою "биомассу" наградили бы "двушечкой", да ещё бутылку в задницу бы засунули или ещё чего такого, "духовного".
А енто же - иностранец!
Провинция. Была и есть.
Жоповка.

vvpv 04 июля 2018 | 16:11

Оскверняют заборы, дома и подьезды,
оскверняют район, города и уезды,
но британцу нельзя ничего осквернять,
чтобы помнили бриты про кузькину мать!

putin_itogy 04 июля 2018 | 16:15

"юрист" из питерской подворотни, таким тупым способом, показывает всему Западному миру, свою: "Dura lex, sed lex"..
Типо у нас тут - всё по закону а не по Понятиям..
"законо не избирательность".
Ага, Олегу Навальному и Евгешке Васильковой с Сердюковым, это хорошо известно.
А иностранным болельщикам("Добро пожаловать в Раша, на ЧМ"о) пока ещё не доходит.
Но скоро дойдёт..))

riots 04 июля 2018 | 16:17

Подумаешь, оскорбление. В Марселе российские ультрас убили британца.
И что ? Кто-то попросил хотя бы прощения ?

macsimus001 04 июля 2018 | 16:25

Тушинский суд Москвы оштрафовал английского болельщика на 3 тысячи рублей за надпись на памятнике--------Теперь в ответ,как жест доброй вол и,англичанам придётся поднять руку в своей штрафной.

macsimus001 04 июля 2018 | 16:27

macimus001: В России за данное "преступление "дают 20 лет

zelator 04 июля 2018 | 16:44

Сколько это будет в английских фунтах? Сколько-сколько? Заверните две!

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