Расследование нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение полиции Великобритании
Об этом стало известно телеканалу Скай Ньюс. Ранее он сообщил, что пробы, полученные в ходе предварительного расследования, направили в лабораторию Портон-Даун. 30 июня от воздействия некоего вещества пострадали двое британцев – мужчина и женщина. Их нашли в бессознательном состоянии, изначально предполагалось, что они пострадали от употребления наркотиков. Сейчас пострадавшие находятся в больнице Солсбери в критическом состоянии.
Комментарии17
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oxlomon 04 июля 2018 | 15:37
Re: Направили в Портон-Даун
Пустили козла в огород?
minerr 04 июля 2018 | 15:42
oxlomon: Зачем так сложно - анализы, лаборатория? Пусть спросят у местных эховских завсегдатаев - они вмиг расследуют и найдут виновных.
olegleon 04 июля 2018 | 15:43
minerr: и без всяких хайли лайкли
danko_vobla 04 июля 2018 | 15:54
minerr: где бабка данко1 спец по расследованиям?
captainobvious 04 июля 2018 | 15:38
Пробы, полученные в ходе предварительного расследования, направили в лабораторию Портон-Даун…
если бы в России всякий раз полученные пробы направляли в секретную лабораторию ядов НКВД (была в 30-е годы такая), результаты тоже были бы весьма интригующими... )))
andreyoo 04 июля 2018 | 15:43
Хм! Сдается Скотланд-Ярд подрастерялся. Новые жертвы никак не приписать России даже с припиской "весьма вероятно". Какая-то гадость у них там бродит своя.
captainobvious 04 июля 2018 | 15:52
andreyoo: да ладно! что значит "не приписать"? Вы существенно недооцениваете таланты британских политиков и следователей...
russky77 04 июля 2018 | 15:44
Перед встречей с Трампом пыня попытается убедить мировую общественность, что такие отравления ни что иное, как национальная английская забава
minerr 04 июля 2018 | 15:50
russky77: Вообще-то если посмотреть британскую историю, то только французский двор может потягаться с британцами в употреблении ядов.
putin_itogy 04 июля 2018 | 16:01
minerr: А с "лабораторией", Майрановского..?
captainobvious 04 июля 2018 | 16:12
putin_itogy: не понимаю, к чему этот антисемитский выпад?
andreyoo 04 июля 2018 | 15:51
Еще в случае со Скирпалями были сомнения в том что не все чисто. Уж больно страшный яд и такая высокая выживаемость.
И тут опять. И время-то какое подходящее, попытаться оаздуть скандальчик накануне встречи с Трампом. И в Сирии вон, Асаду прям невтерпеж становилось потравить оппозицию именно накануне чего-н. важного.
andreyoo 04 июля 2018 | 15:55
и как получилось-тто, стали вроде про Скрипалей подзабывать, а тут Раз. и полиция освежила новость, сказала, что убийц было двое и они "весьма вероятно" уже в России. Два. а тут и еще пара жертв, чтоб уж совсем свежо.
glotov 04 июля 2018 | 15:58
Сейчас найдут некоего солсберийского маньяка, подозрения с РФ снимут, Мэй принесет извинения - и на финал белым лебедем! (шутка).
putin_itogy 04 июля 2018 | 15:57
Оригинальная "многоходовчка" путина.
Надо признать, ход оригинальный, действительно..
Но вот вопрос, сработает и как..?
И в каком направлении. Отрыгнётся..
Изначальных ход мыслей "оригинала", я прекрасно понимаю, поскольку сам из подворотни.
Он называется, пойти на тоже место(преступления) где работают следаки,
и там снова наследить. Насрать. Нас много..))
Тем самым, "как-бы", даётся прикол,
и этой неожиданностью, разрушить стройную цепь расследования..
Тем самым, чтобы ввести в ступор и озадачить отлаженную цепь разбора преступления, западным английским Шерлокам Холмсам, педантичным следакам.
С такой русской непредсказуемостью, они типо, впадут в ступор,
от чего у них развалится цепь их дедуктивных методов,
и крышу снесёт..))
Гопник в своём амплуа...
Видимо в далёкой молодости, он не раз проделывал такие нестандартные приколы,
тем самым, заметая следы своих пакостей..
rus095 04 июля 2018 | 15:58
бутылку водки, буденовку и маузер с дарственной надписью от Путина уже нашли?
cipherman2 04 июля 2018 | 16:05
rus095: нашли балалайку и след медведя!