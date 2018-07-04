Российские военные разведчики по некоторым данным стоят за попыткой переворота в Черногории

Так Кремль стремился не допустить вступление балканской страны в НАТО, пишет Newsweek. Издание со ссылкой на доклад Института внешнеполитических исследований раскрыло детали неудавшегося переворота.

Идею переворота предположительно разработали в Москве. По плану бывший командир спецподразделения сербской жандармерии Братислав Дикич должен был возглавить отряд из двух десятков боевиков в форме полиции Черногории. От российских разведчиков Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова – их судят заочно — Дикич по версии обвинения должен был получить больше двухсот тысяч долларов. Деньги предназначались на покупку оружия и шифрованные телефоны. Боевикам поставили задачу захватить здание парламента Черногории и открыть огонь по протестующим в ночь после выборов в октябре 16го. Предполагалось, что это привёдёт к введению чрезвычайного положения.

Это позволило бы пророссийским политикам, выступавшим против вступления Черногории в НАТО захватить власть. Во время хаоса заговорщики должны были убить Мило Джукановича, тогда премьера. Многие годы он был другом России, пишет издание. Но после того как Джуканович взял курс на НАТО отношения с Москвой распались, говорится в статье Newsweek.

Всего по делу о попытке переворота в Черногории проходит 25 человек, в основном граждане Сербии. Некоторые из них ранее признали свою вину в обмен на небольшие сроки.