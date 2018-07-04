Российские военные разведчики по некоторым данным стоят за попыткой переворота в Черногории
Так Кремль стремился не допустить вступление балканской страны в НАТО, пишет Newsweek. Издание со ссылкой на доклад Института внешнеполитических исследований раскрыло детали неудавшегося переворота.
Идею переворота предположительно разработали в Москве. По плану бывший командир спецподразделения сербской жандармерии Братислав Дикич должен был возглавить отряд из двух десятков боевиков в форме полиции Черногории. От российских разведчиков Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова – их судят заочно — Дикич по версии обвинения должен был получить больше двухсот тысяч долларов. Деньги предназначались на покупку оружия и шифрованные телефоны. Боевикам поставили задачу захватить здание парламента Черногории и открыть огонь по протестующим в ночь после выборов в октябре 16го. Предполагалось, что это привёдёт к введению чрезвычайного положения.
Это позволило бы пророссийским политикам, выступавшим против вступления Черногории в НАТО захватить власть. Во время хаоса заговорщики должны были убить Мило Джукановича, тогда премьера. Многие годы он был другом России, пишет издание. Но после того как Джуканович взял курс на НАТО отношения с Москвой распались, говорится в статье Newsweek.
Всего по делу о попытке переворота в Черногории проходит 25 человек, в основном граждане Сербии. Некоторые из них ранее признали свою вину в обмен на небольшие сроки.
Комментарии3
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cosmo_ 04 июля 2018 | 15:13
Идею переворота предположительно разработали в Москве. По предположительно плану бывший предположительно командир спецподразделения предположительно сербской жандармерии предположительно Братислав Дикич предположительно должен был возглавить предположительно отряд из двух десятков боевиков предположительно в форме предположительно полиции предположительно Черногории. От предположительно российских предположительно разведчиков предположительно Эдуарда Шишмакова и предположительно Владимира Попова – их предположительно судят предположительно заочно — предположительно Дикич по предположительно версии обвинения предположительно должен был получить предположительно больше двухсот предположительно тысяч предположительно долларов. - это всё, что предположительно надо знать о предположительно перевороте предположительно в Черногории....
danko1 04 июля 2018 | 15:15
cosmo_: Даже сомнений не вызывает, что ФСБ стоит за переворотом.
И то, что Патрушев сразу после разоблачения прибыл туда с незапланированным визитом еще больше в этом убеждает.
zor 04 июля 2018 | 15:15
Примерно так захватывали Афганистан
Спецназ убивает короля,на танке привозит нового правителя,тот прямо с танка просит Россию о помощи,входят миротворческие российские подразделения (они случайно сидели недалеко в кустах) и начинают против внутренних врагов афганского народа ( душманов)
Примерно по этому же сценарию захватывался Крым,Донбас,Луганск