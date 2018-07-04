Расследование нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение полиции Великобритании

Об этом стало известно телеканалу Скай Ньюс. Ранее он сообщил, что пробы, полученные в ходе предварительного расследования, направили в лабораторию Портон-Даун. 30 июня от воздействия некоего вещества пострадали двое британцев – мужчина и женщина. Их нашли в бессознательном состоянии, изначально предполагалось, что они пострадали от употребления наркотиков. Сейчас пострадавшие находятся в больнице Солсбери в критическом состоянии.