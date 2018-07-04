Расследование нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение полиции Великобритании
Об этом стало известно телеканалу Скай Ньюс. Ранее он сообщил, что пробы, полученные в ходе предварительного расследования, направили в лабораторию Портон-Даун. 30 июня от воздействия некоего вещества пострадали двое британцев – мужчина и женщина. Их нашли в бессознательном состоянии, изначально предполагалось, что они пострадали от употребления наркотиков. Сейчас пострадавшие находятся в больнице Солсбери в критическом состоянии.
Комментарии7
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glotov 04 июля 2018 | 15:07
Сюжетец!
fig__vvam 04 июля 2018 | 15:16
glotov: Тут некоторые говорят, что это кремлины отвлекают внимание от допинга российских футболеров.
Мол это их стандартный ход.
Ты как думаешь? Есть у футболеров допинг?
Ведь первое место по количеству преодоленных километров россияне держат, Причем уверенно и с большим отрывом.
boldu1n 04 июля 2018 | 15:07
Какое расследование может быть? Путенские разведчики атравили. К бабке данко ф палату не ходи....
glotov 04 июля 2018 | 15:13
boldu1n: А такую красивую сказку сочинили! " Исполнители улетели в течение 24 часов в РФ"! Вот теперь придется вместо того, чтобы сказки писать, отвечать перед собственными гражданами.
cosmo_ 04 июля 2018 | 15:08
"Опять Сыроежкин.... в смысле Путиииин"....
seryj_wolk 04 июля 2018 | 15:14
Это операция рфского Главсру под кодовым названием "настамнет" и с такой же целью.
veganfckelby 04 июля 2018 | 15:14
видит видите я то в тюрьме а мочить продолжают видите эт ния и раньше ни я