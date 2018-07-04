Акция граждан против пенсионной реформы проходит у здания Администрации президента в Москве
Об этом «Эху» рассказал координатор «левого фронта» Сергей Удальцов.
В ближайшее время будет собрана инициативная группа по проведению референдума, добавил Сергей Удальцов.
Комментарии5
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boldu1n 04 июля 2018 | 15:04
Хде Лёха сисян? Опять в Италию отдыхать уехал? Хто будет власть шатать?
kottigr1 04 июля 2018 | 15:08
boldu1n: Хотели Крым ? Теперь работайте до самой смерти..
boldu1n 04 июля 2018 | 15:10
kottigr1: Каклы...прастити нас.. Крым ваш!
fig__vvam 04 июля 2018 | 15:09
boldu1n: А причем здесь Администрация президента.
\Президент даже и не знает ни о чем. так Письков говорил
Это правительство самовольничает, во все тяжкие пустилось.
Вот президент узнает ....
Вот приедет барин. Барин нас рассудит.
m_doc 04 июля 2018 | 15:13
Это кто там гражданин? Удальцов, что ни дня не работал? Пусть с Таргамадзе в Грузии гражданирует.