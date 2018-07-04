Компания «Натали Турс» аннулирует все оплаченные туры
Это признал в эфире «Эха Москвы» генеральный директор Владимир Воробьев. Он утверждает, что причина в негативной информации, которая появилась в последние дни. Также одной из проблем гендиректор «Натали Турс» называет снижение выездного туризма из-за чемпионата мира по футболу в России. В любом случае, о приостановке деятельности компании речи не идет.
Расходы, связанные с возвращением туристов из-за рубежа и возмещением денег, должна нести сама компания, — сказал «Эху» исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, ситуация с клиентами «Натали Турс» неприятная, но не катастрофическая.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 04 июля 2018 | 15:06
В штате Натали Турс – около четырехсот профессиональных сотрудников. Центральный офис компании находится в Москве, представительства Натали Турс работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, Хабаровске, а также в странах СНГ.
Компания имеет собственные розничные офисы продаж в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. С 2009 года работает и активно развивается собственный розничный проект Натали Турс на основе франчайзинга. Сегодня под торговой маркой одного из крупнейших российских туроператоров работают около 120 туристических агентств, из них – более 50 в Москве.
С этой компанией связаны десятки тысяч частных турагентов.
a_111111 04 июля 2018 | 15:09
kottigr1: А я сегодня мимо их офиса в Москов Сити проходил - девчонки сидят, типа работают:)