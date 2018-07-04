Компания «Натали Турс» аннулирует все оплаченные туры

Это признал в эфире «Эха Москвы» генеральный директор Владимир Воробьев. Он утверждает, что причина в негативной информации, которая появилась в последние дни. Также одной из проблем гендиректор «Натали Турс» называет снижение выездного туризма из-за чемпионата мира по футболу в России. В любом случае, о приостановке деятельности компании речи не идет.

Расходы, связанные с возвращением туристов из-за рубежа и возмещением денег, должна нести сама компания, — сказал «Эху» исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, ситуация с клиентами «Натали Турс» неприятная, но не катастрофическая.