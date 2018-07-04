Министр труда Максим Топилин предлагает работодателям выписывать премии сотрудникам, которые не курят

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул, что некурящие более рационально расходуют рабочее время, при этом он против того, чтобы вводить какие-то ограничения для курящих. Интерфакс напоминает, что в начале года Топилин раскритиковал идею Минздрава об увеличении рабочего дня для курящих.