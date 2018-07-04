Министр труда Максим Топилин предлагает работодателям выписывать премии сотрудникам, которые не курят
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул, что некурящие более рационально расходуют рабочее время, при этом он против того, чтобы вводить какие-то ограничения для курящих. Интерфакс напоминает, что в начале года Топилин раскритиковал идею Минздрава об увеличении рабочего дня для курящих.
Комментарии8
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evgpekar 04 июля 2018 | 14:38
Хочется знать, что курит министр.
r88w556xl4 04 июля 2018 | 14:54
evgpekar: Совершенно здравое предложение. Кроме того, что курящие тратят время на бесконечные "перекуры", чтобы удовлетворить свою наркозависимость, они по статистики и болеют намного чаще - заболевания органов дыхание, бесконечные бронхиты - обычное дело у курящих. Естественно, некурящих, кто заботится о своём здоровье и не тратит впустую на вредную зависимость свободное время, надо поощрять, так делают компании во многих странах мира.
cattt 04 июля 2018 | 15:00
Поощрительные законы лучше запретительных.
Как говорит русская пословица: пьяный проспится, а дурак никогда, так и с курильщиками, важно кто полезнее и не важно, что он курит или нет,
rogerrabbit 04 июля 2018 | 15:02
r88w556xl4: так делают компании во многих странах мира
эти компании тоже министр труда Максим Топилин научил?
или все-таки они сами догадались?
может, министр труда Максим Топилин в состоянии дойти своим умом до простой мысли, что работодатель имеет право распоряжаться своими деньгами, как захочет?
захочет - будет давать премии некурящим
захочет - будет давать премии курящим
и это вообще не его - министра труда Максим Топилина - дело
kamen_12 04 июля 2018 | 15:11
rogerrabbit: Да давно уже, считается, что курящие болеют чаще, а не курящие должны быть вознаграждены. Фирмы оплачивают иногда терапию от курения.
vmaks 04 июля 2018 | 14:45
А что будет с теми кто не бухает на рабочем месте?
kunst54 04 июля 2018 | 14:52
Премии тем, кто думает и работает на рабочем месте, а не занимается ***ней, как министр труда.
rogerrabbit 04 июля 2018 | 14:57
"Министр труда Максим Топилин предлагает работодателям выписывать премии сотрудникам"
если бы министр труда Максим Топилин не только предлагал, но и финансировал свое предложение, тогда ему цены бы не было
а за чужой счет предлагать каждый дурак может
выписывать премии
давать дополнительный отпуск
оплачивать отдых
посылать на Луну