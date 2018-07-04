Неподалеку от британского Солсбери госпитализировано двое пострадавших от неизвестного вещества
Речь идет о мужчине и женщине, которым около 40 лет. Их нашли в бессознательном состоянии. Инцидент произошел 30 июня. Изначально предполагалось, что пострадавшие почувствовали себя плохо после употребления наркотиков, однако полиция готова рассматривать и другие версии. Идет ли речь о преступлении – пока неизвестно, — подчеркивают британские правоохранительные органы.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 04 июля 2018 | 14:38
"Боярышник" в Британии, действительно, не известен )))
glotov 04 июля 2018 | 14:39
Психическое здоровье сотрудников Портон-Дауна нужно чаще проверять. И за выносом всякой дряни следить. Вчера двоих траванули, сегодня еще двоих, а завтра, глядишь и весь Солсбери затошнит.
Вместо реального расследования полиция идет на поводу у политиков.
cattt 04 июля 2018 | 15:03
glotov: Да грибочков поели, бледных.
boldu1n 04 июля 2018 | 14:53
Точно - путен. К бабке данке не ходи...