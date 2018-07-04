Неподалеку от британского Солсбери госпитализировано двое пострадавших от неизвестного вещества

Речь идет о мужчине и женщине, которым около 40 лет. Их нашли в бессознательном состоянии. Инцидент произошел 30 июня. Изначально предполагалось, что пострадавшие почувствовали себя плохо после употребления наркотиков, однако полиция готова рассматривать и другие версии. Идет ли речь о преступлении – пока неизвестно, — подчеркивают британские правоохранительные органы.