Российские военные разведчики, по некоторым данным, стояли за попыткой убийства лидера Черногории

Как пишет журнал NewsWeek, об этом говорится в докладе Института внешнеполитических исследований США. Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова судят заочно. Разведчики бежали в Сербию, а оттуда были репатриированы в Россию. Попытка свергнуть правительство была предпринята в Черногории перед парламентскими выборами в октябре 2016-го года.