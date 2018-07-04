Российские военные разведчики, по некоторым данным, стояли за попыткой убийства лидера Черногории
Как пишет журнал NewsWeek, об этом говорится в докладе Института внешнеполитических исследований США. Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова судят заочно. Разведчики бежали в Сербию, а оттуда были репатриированы в Россию. Попытка свергнуть правительство была предпринята в Черногории перед парламентскими выборами в октябре 2016-го года.
Комментарии24
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vasya_von_smetankin 04 июля 2018 | 14:34
Ну надо же!
Ну кто мог подумать!
Даже в мыслях такого не мыслилось!
maverick60089 04 июля 2018 | 14:39
vasya_von_smetankin: «Не было никогда, да вот - опять»
zemljanka 04 июля 2018 | 14:41
Спрут.
cattt 04 июля 2018 | 14:55
Совково-рашенские "рыцари плаща и кинжала" всегда отрабатывали четко, видимо тут сказался эффект всеобщего победовесия.
luger_max_otto 04 июля 2018 | 15:00
Совсем не "всегда". Одни покушения на Бориса III чего стоили- феерические раздолбайства...
kamen_12 04 июля 2018 | 14:58
zemljanka: Паук, крабище! В Англии опять публику отравили, хотели всех журналистов убить, но СБУ вывело супастата на чистую воду.
zemljanka 04 июля 2018 | 14:39
vasya_von_smetankin: Провал. Дума им не светит.
timwlad78 04 июля 2018 | 14:43
vasya_von_smetankin: Ну надо же!
Ну кто мог подумать!
Даже в мыслях такого не мыслилось!
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Старый информационный трюк которому много лет с того дня как было неудавшееся покушение на Шеварнадзе.И в результате этих неудавшихся покушений ,что больше похоже на акт устрашения при игре в плохого хорошего следователя появилось НАТО в Грузии и в Черногории.
ostapbey 04 июля 2018 | 14:47
timwlad78: ты тоже пошел путем Проффесора??
На шапку, как на живца.
Правда Янык пошел в Ростов..
А ты куда??
Даже??
nemez1 04 июля 2018 | 14:37
ето американские оговоры.
alexeycapitan 04 июля 2018 | 14:37
Украину! Украину запросите! СБУ запросите! У них масса фактов, записей телефонных переговоров и свидетелей по этому делу.
boldu1n 04 июля 2018 | 14:41
alexeycapitan: Бабченко фсё знает паэтаму путен и хочет его убить пастаяна пасылает разведчиков.
fig__vvam 04 июля 2018 | 15:01
boldu1n: Дружок, в Черногорию срочно Патрушев мотался и в ногах валялся.
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The Guardian со ссылкой на источник сообщило, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев извинился за попытку переворота в Черногории. Согласно сообщению, Патрушев посетил Белград после того, как несколько россиян были депортированы из Сербии по подозрению в подготовке террористических акций в Черногории. Как сообщается, Патрушев заявил, что россияне, которых подозревают в причастности к организации переворота в Черногории, действовали без санкций Кремля.
"Источник, близкий к правительству Белграда сообщил, что Патрушев, который ранее был главой ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ), извинился за действия россиян, которые действовали без санкций Кремля", – говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценариям силовой смены власти в стране и его убийства в день выборов.
Но маня захерова сказала, что ее об этом не спрашивали.
Значит Патрушев в Черногорию не ездил, был там его двойник подкупленный.
boldu1n 04 июля 2018 | 14:37
Путенские разведчики поубивали Кеннеди и даже Авраама Линкольна. К бабке данке даже ф палату не хади...
platonnekafrin 04 июля 2018 | 14:41
Всё было предусмотрено, но кто-то с верхних этажей Лубянки в самый последний момент продал и пропил единственный ключ от шифровки на шнурках. Поэтому на операцию разведчики пошли в кирзовых сапогах. Один на босу ногу, другой вообще - в портянках.
glotov 04 июля 2018 | 14:42
А сделать так, чтобы Земля налетела на небесную ось они не пытались? Хайли-лайкли.
riots 04 июля 2018 | 14:43
Когда Россия уже займется своими внутренними делами ?
От этого в выигрыше были все на нашей планете.
boldu1n 04 июля 2018 | 14:50
riots: Никада...рашкованцы тока режут и убивают фсех...
zolingen 04 июля 2018 | 14:49
Да ладно, ихтамнет, ихтамнебыло, ихтамнебудет.
komandarm____68 04 июля 2018 | 14:51
Даже если и так, не вижу ничего сенсационного. Балканы - сфера нашего влияния и интересов уже несколько сотен лет. В другой раз получится ))
kraft 04 июля 2018 | 14:51
Не тянут они на Драгутина Дмитриевича.
kunst54 04 июля 2018 | 14:55
А ведь эти двое станут скоро депутатами думы.
a_111111 04 июля 2018 | 14:55
могли? могли
могли американцы соврать? тоже могли
:)
detul 04 июля 2018 | 14:59
Поскольку Черногория - важнейшая страна Евросоюза, ну может чуть отстает по весу и значимости от Литвы, Латвии и Эстонии. Так что дестабилизация в Черногории однозначно на руку России. Может быть даже батальон российских десантников сможет там установить мир и спокойствие …. Так что однозначно российские разведчики там устраивают покушения. … А вообще покушения на лидеров стран это ни разу не традиция в США. Американцы просто убивают демократическими бомбами всех несогласных. Если не опасаются возмездия.