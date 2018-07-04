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14:30, 04 июля 2018

Российские военные разведчики, по некоторым данным, стояли за попыткой убийства лидера Черногории

Как пишет журнал NewsWeek, об этом говорится в докладе Института внешнеполитических исследований США. Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова судят заочно. Разведчики бежали в Сербию, а оттуда были репатриированы в Россию. Попытка свергнуть правительство была предпринята в Черногории перед парламентскими выборами в октябре 2016-го года.

Комментарии

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vasya_von_smetankin 04 июля 2018 | 14:34

Ну надо же!
Ну кто мог подумать!
Даже в мыслях такого не мыслилось!

maverick60089 04 июля 2018 | 14:39

vasya_von_smetankin: «Не было никогда, да вот - опять»

zemljanka 04 июля 2018 | 14:41

Спрут.

cattt 04 июля 2018 | 14:55

Совково-рашенские "рыцари плаща и кинжала" всегда отрабатывали четко, видимо тут сказался эффект всеобщего победовесия.

luger_max_otto 04 июля 2018 | 15:00

Совсем не "всегда". Одни покушения на Бориса III чего стоили- феерические раздолбайства...

kamen_12 04 июля 2018 | 14:58

zemljanka: Паук, крабище! В Англии опять публику отравили, хотели всех журналистов убить, но СБУ вывело супастата на чистую воду.

zemljanka 04 июля 2018 | 14:39

vasya_von_smetankin: Провал. Дума им не светит.

timwlad78 04 июля 2018 | 14:43

vasya_von_smetankin: Ну надо же!
Ну кто мог подумать!
Даже в мыслях такого не мыслилось!
--------------
Старый информационный трюк которому много лет с того дня как было неудавшееся покушение на Шеварнадзе.И в результате этих неудавшихся покушений ,что больше похоже на акт устрашения при игре в плохого хорошего следователя появилось НАТО в Грузии и в Черногории.

ostapbey 04 июля 2018 | 14:47

timwlad78: ты тоже пошел путем Проффесора??
На шапку, как на живца.
Правда Янык пошел в Ростов..
А ты куда??
Даже??

nemez1 04 июля 2018 | 14:37

ето американские оговоры.

alexeycapitan 04 июля 2018 | 14:37

Украину! Украину запросите! СБУ запросите! У них масса фактов, записей телефонных переговоров и свидетелей по этому делу.

boldu1n 04 июля 2018 | 14:41

alexeycapitan: Бабченко фсё знает паэтаму путен и хочет его убить пастаяна пасылает разведчиков.

fig__vvam 04 июля 2018 | 15:01

boldu1n: Дружок, в Черногорию срочно Патрушев мотался и в ногах валялся.
---------------
The Guardian со ссылкой на источник сообщило, что секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев извинился за попытку переворота в Черногории. Согласно сообщению, Патрушев посетил Белград после того, как несколько россиян были депортированы из Сербии по подозрению в подготовке террористических акций в Черногории. Как сообщается, Патрушев заявил, что россияне, которых подозревают в причастности к организации переворота в Черногории, действовали без санкций Кремля.

"Источник, близкий к правительству Белграда сообщил, что Патрушев, который ранее был главой ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ), извинился за действия россиян, которые действовали без санкций Кремля", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценариям силовой смены власти в стране и его убийства в день выборов.


Но маня захерова сказала, что ее об этом не спрашивали.
Значит Патрушев в Черногорию не ездил, был там его двойник подкупленный.

boldu1n 04 июля 2018 | 14:37

Путенские разведчики поубивали Кеннеди и даже Авраама Линкольна. К бабке данке даже ф палату не хади...

platonnekafrin 04 июля 2018 | 14:41

Всё было предусмотрено, но кто-то с верхних этажей Лубянки в самый последний момент продал и пропил единственный ключ от шифровки на шнурках. Поэтому на операцию разведчики пошли в кирзовых сапогах. Один на босу ногу, другой вообще - в портянках.

glotov 04 июля 2018 | 14:42

А сделать так, чтобы Земля налетела на небесную ось они не пытались? Хайли-лайкли.

riots 04 июля 2018 | 14:43

Когда Россия уже займется своими внутренними делами ?
От этого в выигрыше были все на нашей планете.

boldu1n 04 июля 2018 | 14:50

riots: Никада...рашкованцы тока режут и убивают фсех...

zolingen 04 июля 2018 | 14:49

Да ладно, ихтамнет, ихтамнебыло, ихтамнебудет.

komandarm____68 04 июля 2018 | 14:51

Даже если и так, не вижу ничего сенсационного. Балканы - сфера нашего влияния и интересов уже несколько сотен лет. В другой раз получится ))

kraft 04 июля 2018 | 14:51

Не тянут они на Драгутина Дмитриевича.

kunst54 04 июля 2018 | 14:55

А ведь эти двое станут скоро депутатами думы.

a_111111 04 июля 2018 | 14:55

могли? могли
могли американцы соврать? тоже могли
:)

detul 04 июля 2018 | 14:59

Поскольку Черногория - важнейшая страна Евросоюза, ну может чуть отстает по весу и значимости от Литвы, Латвии и Эстонии. Так что дестабилизация в Черногории однозначно на руку России. Может быть даже батальон российских десантников сможет там установить мир и спокойствие …. Так что однозначно российские разведчики там устраивают покушения. … А вообще покушения на лидеров стран это ни разу не традиция в США. Американцы просто убивают демократическими бомбами всех несогласных. Если не опасаются возмездия.

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