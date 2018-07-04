Сайт Википедии в ряде стран устроил забастовку в знак протеста против проекта директивы об авторских правах

Страницы электронной энциклопедии Wikipedia («Википедия») на испанском языке перестали открываться. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом авторы испаноязычной версии сайта выражают несогласие с директивой Евросоюза об авторском праве в интернете, голосование по которой пройдет в Европарламенте (ЕП) 5 июля.

«Сообщество Wikipedia на испанском решило скрыть все страницы энциклопедии до и во время голосования», — говорится в распространенном в среду сообщении. «Вместо того, чтобы вносить дополнения в законы об авторском праве в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива угрожает свободе онлайн-пространства и создает новые фильтры, преграды и ограничения для доступа в интернет», — считают модераторы энциклопедии.

По их мнению, «если предложение будет одобрено в нынешнем варианте», то сама «Wikipedia окажется в опасности». В связи с этим модераторы испанской версии энциклопедии призывают «всех членов Европейского парламента проголосовать против» директивы.

Ранее к подобной акции присоединилась и Wikipedia на других языках.

5 июля в ЕП должно пройти голосование по вопросу реформирования регламента сообщества об авторском праве, речь главным образом идет о двух статьях — 11-й и 13-й. В случае изменений для размещения ссылок на материалы СМИ как источники некоммерческим платформам (таким как Wikipedia) будет необходимо просить разрешения у редакторов СМИ. Кроме того, реформа регламента предполагает, что сайты должны будут через автоматическую систему установить фильтр всего контента, который загружают пользователи Идея заключается в обнаружении материалов, нарушающих законы об авторском праве.