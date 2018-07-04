Сайт Википедии в ряде стран устроил забастовку в знак протеста против проекта директивы об авторских правах
Страницы электронной энциклопедии Wikipedia («Википедия») на испанском языке перестали открываться. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом авторы испаноязычной версии сайта выражают несогласие с директивой Евросоюза об авторском праве в интернете, голосование по которой пройдет в Европарламенте (ЕП) 5 июля.
«Сообщество Wikipedia на испанском решило скрыть все страницы энциклопедии до и во время голосования», — говорится в распространенном в среду сообщении. «Вместо того, чтобы вносить дополнения в законы об авторском праве в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива угрожает свободе онлайн-пространства и создает новые фильтры, преграды и ограничения для доступа в интернет», — считают модераторы энциклопедии.
По их мнению, «если предложение будет одобрено в нынешнем варианте», то сама «Wikipedia окажется в опасности». В связи с этим модераторы испанской версии энциклопедии призывают «всех членов Европейского парламента проголосовать против» директивы.
Ранее к подобной акции присоединилась и Wikipedia на других языках.
5 июля в ЕП должно пройти голосование по вопросу реформирования регламента сообщества об авторском праве, речь главным образом идет о двух статьях — 11-й и 13-й. В случае изменений для размещения ссылок на материалы СМИ как источники некоммерческим платформам (таким как Wikipedia) будет необходимо просить разрешения у редакторов СМИ. Кроме того, реформа регламента предполагает, что сайты должны будут через автоматическую систему установить фильтр всего контента, который загружают пользователи Идея заключается в обнаружении материалов, нарушающих законы об авторском праве.
Комментарии8
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kamen_12 04 июля 2018 | 14:30
Евромордор, жулики и бандиты! На пенсию в 67, совсем одурели!
boldu1n 04 июля 2018 | 14:34
kamen_12: Захнивающий запад....Хохло-википедия самая правдивая во вселенной.
pmasel 04 июля 2018 | 14:35
kamen_12: Правильно, на пенсию всех надо отправлять в 50 лет насильно. А то эти "пенсионеры" во власти творят всякую хреновину.
timwlad76 04 июля 2018 | 14:37
Господа,вообще то Википедия открывалась как общественная народная библиотека без всяких притензий на требования авторства кого либо .
boldu1n 04 июля 2018 | 14:46
timwlad76: Патамушта путен хочет украсть фсю Википедию нахер...
timwlad78 04 июля 2018 | 14:48
boldu1n: Патамушта путен хочет украсть фсю Википедию нахер...
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Ну ты то на российском сайте и без претензий на авторство кого либо.
sergirusso 04 июля 2018 | 14:54
Евробюрократы - ваще дебилы... Газеты информируют общество, люди их читают, рекламодатели размещают рекламу, тем самым оплачивают труд журналистов. ВОТ ЗАЧЕМ ЗАПРАШИВАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ССЫЛКИ ГАЗЕТ У РЕДАКТОРОВ, ЕСЛИ ПОЛЬЗУЯСЬ ССЫЛКАМИ ЧИТАТЕЛЬ ВИКИПЕДИИ ПЕРЕХОДИТ НА САЙТ ГАЗЕТЫ, ТЕМ САМЫМ ПОВЫШАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ, А ОТ ПОПУЛЯРНОСТИ ГАЗЕТЫ ЗАВИСИТ ЕЕ ДОХОД, ВИКИПЕДИЯ РЕКЛАМИРУЕТ ТЕМ САМЫМ ИЗДАНИЯ НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ...
oxlomon 04 июля 2018 | 15:10
Очередной виток евроидиотизма. Похоже, они уже настолько запутались в следствиях некогда провозглашённых столь милых либеральному уху принципов, что ныне разобраться в том, где концы и где началы, у них нет ни малейшей возможности. Цывылизацию трэба строить сызнова. Ab ovo.