На проходящем в России Чемпионате мира по футболу определились все четвертьфинальные пары турнира
Глядя на список участников 1⁄4 финала, ощущение того, что нынешний Чемпионат мира сплошь и рядом состоит из сенсаций, пропадает. Да, не вышли из группы Чемпионы мира команда Германии. Но подобная участь уже третий турнир подряд преследует обладателей трофея. Ранний же вылет сборных Аргентины и Португалии лишний раз подтверждает, что футбол – игра командная. О чем персональным поклонникам Месси и Роналду итак хорошо известно.
Обращает на себя внимание, что состав нижний части турнирной сетки заметно слабее. Чему во многом поспособствовали как раз россияне, остановившие в 1/8 финала Испанию. Зато вверху сетки претенденты на победу подобрались сколь сильные, столь и титулованные. Бразилия, Уругвай и Франция суммарно 8 раз становились сильнейшими на планете. Единственный трофей сборной Англии на этом фоне заметно блекнет. Напомню, что 6 июля за место в полуфинале ЧМ бразильцы сыграют с командой Бельгии. А Франция – с Уругваем. На следующий день пройдут матчи Хорватия – Россия и Англия – Щвеция.
Чемпиона Мира по футболу завершится 15 июля.
Комментарии7
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fig__vvam 04 июля 2018 | 14:21
Честно сказать, уровень футбола, который продемонстрирован на ЧМ в целом удручает, а не впечатляет.
Футбол на уровне сборных производит довольно убогое впечатление по сравнению с Лигой Чемпионов.
И когда Уругвай становился чемпионом мира, а вот автору пришлось и его подтянуть.
glotov 04 июля 2018 | 14:33
fig__vvam: Чемпионат мира всегда бывает менее зрелищным, чем, например ЧЕ, или матчи Лиги Европы . Но ЧМ - это своего рода еще и международный фестиваль болельщиков, и в этом отношении ему нет равных.
fig__vvam 04 июля 2018 | 14:38
glotov: Ты хочешь сказать, что фестиваль придурков представляет собой что-то ценное?
А почему их тогда усмиряют?
Пусть бы облевали все улицы в свое удовольствие.
glotov 04 июля 2018 | 14:45
fig__vvam: Кто - придурок? Король Испании, или японская принцесса?
fig__vvam 04 июля 2018 | 15:05
glotov: Нет, ты придурок.
Потому как король Испании не болельщик-блевальщик.
И японская принцесса тоже.
Они не блевали на улицах и никому морды не били.
Какие это болельщики без главных атрибутов боления.
sm59 04 июля 2018 | 15:10
glotov: А почему нет?
ostapbey 04 июля 2018 | 15:10
.Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в сегодняшнем комментарии изданию «Гордон» заявил, что сумма возможной покупки результата матча 1/8 чемпионата мира между Россией и Испанией в €75 млн оказалась на порядок меньше, чем он мог себе представить.
«Я удивился, когда услышал, что матч Россия – Испания могли купить всего за €75 млн. Мне казалось, это должно стоить миллиарды. Но, как выяснилось, это все бизнес.
Многие коллеги из оппозиции начали меня критиковать, утверждая, что купить Испанию невозможно. Однако Испанию, их короля никто и не покупает. Деньги получили игроки и другие члены испанской сборной. Это прежде всего бизнес и только потом какие-то эмоциональные составляющие.
Процесс покупки матча очень сложный. Им занимаются специальные компании, умеющие договариваться с обеими сторонами. Безусловно, это все незаконно. Но, к сожалению, это норма для современного футбола.
Российскому режиму нужна поддержка, поэтому на покупку матча они никаких денег не пожалели бы«, – подчеркнул Боровой.
По его мнению, ФИФА не будет проверять информацию о возможной продаже этого матча
«Из-за большого риска посредники, возможно, получили в несколько раз больше денег, чем сборная Испании.
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