На проходящем в России Чемпионате мира по футболу определились все четвертьфинальные пары турнира

Глядя на список участников 1⁄ 4 финала, ощущение того, что нынешний Чемпионат мира сплошь и рядом состоит из сенсаций, пропадает. Да, не вышли из группы Чемпионы мира команда Германии. Но подобная участь уже третий турнир подряд преследует обладателей трофея. Ранний же вылет сборных Аргентины и Португалии лишний раз подтверждает, что футбол – игра командная. О чем персональным поклонникам Месси и Роналду итак хорошо известно.

Обращает на себя внимание, что состав нижний части турнирной сетки заметно слабее. Чему во многом поспособствовали как раз россияне, остановившие в 1/8 финала Испанию. Зато вверху сетки претенденты на победу подобрались сколь сильные, столь и титулованные. Бразилия, Уругвай и Франция суммарно 8 раз становились сильнейшими на планете. Единственный трофей сборной Англии на этом фоне заметно блекнет. Напомню, что 6 июля за место в полуфинале ЧМ бразильцы сыграют с командой Бельгии. А Франция – с Уругваем. На следующий день пройдут матчи Хорватия – Россия и Англия – Щвеция.

Чемпиона Мира по футболу завершится 15 июля.