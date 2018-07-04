Петербургские депутаты решили запретить кальяны в ресторанах и других заведениях, которые находится в жилых домах
Они приняли соответствующий закон в первом чтении.
О запрете кальянов в ресторанах и барах по всей России в Минздраве заговорили ещё в ноябре. Чиновники даже подготовили соответствующий законопроект, согласно которому курить кальяны нельзя будет сначала следующего года, но его до сих пор не рассмотрели. Петербургские депутаты решили не дожидаться инициативы из москвы и сегодня сами в первом чтении утвердили документ, который запрещает курить кальяны во всех нежилых помещениях в многоквартирных домах – то есть в ресторанах и барах. Заботой о безопасности объяснил необходимость очередного запрета депутат единоросс Денис Четырбок.
Вставка Четырбок.
Интересно, что несмотря на некую пожароопасность кальянов в торговых центрах их курить все равно будет можно. По мнению петербургских парламентариев, там возгорание не произойдет.
Если в следующих двух чтениях закон примут, а губернатор его подпишет, то нарушителей будет ждать штраф. Для должностных лиц он составит до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 50 тысяч.
Комментарии1
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platonnekafrin 04 июля 2018 | 14:14
"Собрались насчет пенсии - решили запретить кальяны". Это, разумеется, не про депутатов, это про один день в дурдуме (опечатка, если что).