Петербургские депутаты решили запретить кальяны в ресторанах и других заведениях, которые находится в жилых домах

Они приняли соответствующий закон в первом чтении.

О запрете кальянов в ресторанах и барах по всей России в Минздраве заговорили ещё в ноябре. Чиновники даже подготовили соответствующий законопроект, согласно которому курить кальяны нельзя будет сначала следующего года, но его до сих пор не рассмотрели. Петербургские депутаты решили не дожидаться инициативы из москвы и сегодня сами в первом чтении утвердили документ, который запрещает курить кальяны во всех нежилых помещениях в многоквартирных домах – то есть в ресторанах и барах. Заботой о безопасности объяснил необходимость очередного запрета депутат единоросс Денис Четырбок.

Вставка Четырбок.

Интересно, что несмотря на некую пожароопасность кальянов в торговых центрах их курить все равно будет можно. По мнению петербургских парламентариев, там возгорание не произойдет.

Если в следующих двух чтениях закон примут, а губернатор его подпишет, то нарушителей будет ждать штраф. Для должностных лиц он составит до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 50 тысяч.