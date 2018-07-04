Министерство финансов предлагает с 2019 года начать маркировку пива
Ведомство подготовило соответствующий законопроект, — сообщает Коммерсант.
Сейчас в России маркировка обязательна только для крепких напитков и вина.
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Ведомство подготовило соответствующий законопроект, — сообщает Коммерсант.
Сейчас в России маркировка обязательна только для крепких напитков и вина.
Комментарии3
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kindman_a 04 июля 2018 | 14:18
А чё это пойло маркировать? Его кто-то подделывает, типа, а? :-)))
pmasel 04 июля 2018 | 14:28
kindman_a: Так надо. Маркируют же копеечную ацетилсалициловую кислоту. ;-)
grossalexis072018 04 июля 2018 | 14:29
kindman_a: Это ж очень важно - вдруг ты не знаешь какого производителя эта моча ишака. Опять-таки копеечка в бюджет ;))