Президент Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей
Кроме того, будет повышена пошлина на водительские права до 3 тысяч. Эта мера призвана пополнить бюджет. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через месяц.
Комментарии12
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kompricikos 04 июля 2018 | 14:16
А все ранее выданные паспорта поменять на новые. это какие же деньжище в бюджет попадут. одобрям-с
andrewm 04 июля 2018 | 14:22
Гы-гы! В Кишиневе за эти же деньги выдают загран по ускоренной процедуре в срок не более 24 часов с момента подачи заявления!!! (Безвиз прилагается бесплатно)
kamen_12 04 июля 2018 | 14:24
andrewm: Ударно типографии работают! В три смены, без выходных?
vbgolub 04 июля 2018 | 14:28
kamen_12: Все правильно! За Крым и Донбасс надо платить, особенно тем, кто ездит отдыхать за границу.
seryj_wolk 04 июля 2018 | 14:37
Немецкий загранпаспорт стоит для людей старше 24 лет 60€. Это дешевле.
platonnekafrin 04 июля 2018 | 14:19
Мешок без дна!
vaka257 04 июля 2018 | 14:24
Главное,что вата смотрит ТВ...Все размазывания соплей будут после чемпионата.
efilika 04 июля 2018 | 14:28
vaka257: они ни сопли, ни слюни не пустят. Патриотизма хоть отбавляй. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним.... А какая там любимая детская книжка путина была?
ostapbey 04 июля 2018 | 14:28
Для железного занавеса скрепы заготовлены!!
Осталось еще разные мелкие заклепки.
Т.е "заклепки" ..даже..
grossalexis072018 04 июля 2018 | 14:38
ostapbey: Вот у меня два паспорта - один Рф, другой Чехии - зачем мне еще загранпаспорт РФ ума не приложу;))
А так в принципе понятно - бабло тупо просрали, а страну хотят огородить стенкой по принципу "демона Максвела" - наружу сколько хочешь, обратно нельзя ;))
beobachter 04 июля 2018 | 14:36
Если разрешатся каким-то чудом проблемы с бюджетом, можно будет ввести ВЫЕЗДНЫЕ визы, как в совке. Нача россиянам по заграницпм шляться. Для них есть послеолимпийский Сочи и захапанный у соседа Крым....
nikolaitschi 04 июля 2018 | 14:39
По паспортам это налог на ввозимую в чемоданах санкционку. А на права чтобы просто не выделывались.