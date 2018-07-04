Антифашиста Дмитрий Пчелинцева, проходящего по делу террористической организации «Сеть», перевозят в Санкт-Петербург

Антифашиста Дмитрий Пчелинцева, проходящего по делу террористической организации «Сеть», перевозят из Пензы в Санкт-Петербург для проведения следственных действий. Об этом «Эху» рассказал правозащитник Лев Пономарев.

«Мы узнали сегодня, что ФСБ приняло решение вывести Дмитрия Пчелинцева на следственные действия из Пензы в Санкт-Петербург. При этом его везут на машине в сопровождении следователей, которые, возможно, участвовали в его пытках», — рассказал он.

Л.Пономарев напомнил, что правозащитники добиваются, чтобы эти следователи были отстранены от уголовного дела. По «пензенскому делу» о «террористическом сообществе» (статья 205.4 УК) в Пензе и Петербурге арестованы девять человек. По словам нескольких фигурантов, их заставили дать признательные показания под пытками.

Сторона обвинения считает, что обвиняемые входили в организацию «Сеть», ячейки которой существовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. По версии следствия, она была создана для дестабилизации политической обстановки в стране во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу-2018.

Ранее суд в Пензе продлил арест пятерых фигурантов дела «Сети» до 18 сентября.