Антифашиста Дмитрий Пчелинцева, проходящего по делу террористической организации «Сеть», перевозят в Санкт-Петербург
Антифашиста Дмитрий Пчелинцева, проходящего по делу террористической организации «Сеть», перевозят из Пензы в Санкт-Петербург для проведения следственных действий. Об этом «Эху» рассказал правозащитник Лев Пономарев.
«Мы узнали сегодня, что ФСБ приняло решение вывести Дмитрия Пчелинцева на следственные действия из Пензы в Санкт-Петербург. При этом его везут на машине в сопровождении следователей, которые, возможно, участвовали в его пытках», — рассказал он.
Л.Пономарев напомнил, что правозащитники добиваются, чтобы эти следователи были отстранены от уголовного дела. По «пензенскому делу» о «террористическом сообществе» (статья 205.4 УК) в Пензе и Петербурге арестованы девять человек. По словам нескольких фигурантов, их заставили дать признательные показания под пытками.
Сторона обвинения считает, что обвиняемые входили в организацию «Сеть», ячейки которой существовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. По версии следствия, она была создана для дестабилизации политической обстановки в стране во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу-2018.
Ранее суд в Пензе продлил арест пятерых фигурантов дела «Сети» до 18 сентября.
Комментарии7
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banyi1 04 июля 2018 | 14:18
Антифашист-террорист, уже прикольно ))))
kottigr1 04 июля 2018 | 14:23
banyi1: Антифашиста Дмитрий Пчелинцева, проходящего по делу террористической организации «Сеть», фашисты перевозят в Санкт-Петербург...
Не, ну а чо.. Путин как и Гитлер напал на Украину, оккупировал Крым, достроил гитлеровский мост.. Что же ему теперь и свое ГЕСТАПО не положено ?
poluputing 04 июля 2018 | 14:52
banyi1: не которые до самого 37-го "прикалывались", а потом и до них добрались
olegleon 04 июля 2018 | 14:19
какая у него профессия "антифашист"!
kamen_12 04 июля 2018 | 14:20
Антифашисты есть, теперь надо фашистов создать.
banyi1 04 июля 2018 | 14:20
Козлобородый жулик - правозащитник, тоже смешно )))
poluputing 04 июля 2018 | 14:50
banyi1: При взгляде на Москалькову -"правозащитницу". точно не смешно, а очень грустно