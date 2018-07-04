Следственный комитет предъявил обвинения лидеру крупной преступной группировки Аслану Гагиеву

Он проходит по статьям «бандитизм», «убийство» и «незаконный оборот оружия».

Аслан Гагиев был экстрадирован из Австрии в середине июня и уже помещен под стражу, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Как считают в ведомстве, он организовал три банды, действовавшие в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. В отдельных случаях они выезжали и в другие регионы. При этом на счету преступного сообщества Гагиева 60 убийств. Среди мотивов, по ее словам – негативные слова в адрес самого Гагиева, конфликт интересов, а также попытки выйти из состава банды.

Сам предполагаемый лидер группировки не признает свою вину и отказался давать показания. Напомним, членов банды Гагиева считают причастными в том числе к покушению на экс-руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева и убийству мэра Владикавказа Виталия Караева. Также среди убитых ряд банкиров. Например, Олег Новосельцев был заживо забетонирован в бочке в Москве, его нашли спустя 10 лет после убийства, опросив одного из киллеров банды.

К длительным срокам ранее были приговорены 23 члена преступной группировки Гагиева, двое из них – к пожизненному заключению.