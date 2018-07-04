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14:04, 04 июля 2018

Мужчина и женщина чуть старше сорока лет были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери

В Великобритании, неподалеку от места, где в начале марта были найдены подвергшиеся отравлению Сергей и Юлия Скрипаль, произошёл похожий инцидент, который сейчас расследует местная полиция, — сообщают зарубежные СМИ.

Мужчина и женщина чуть старше сорока лет были обнаружены в бессознательном состоянии в местечке Эймсбери, примерно в 10 километрах от того места, где в начале марта нашли Скрипалей, пишет сайт Би-Би-Си. На портале окружной полиции сообщается, что последнее публичное мероприятие, на котором видели пару, был семейный праздник в местной баптистской церкви, где присутствовало около двухсот человек.

Никто из них не пострадал, пишет портал aol.co.uk. Первоначально полиция предположила, что пострадавшие могли отравиться сильно действующими наркотиками, однако сейчас рассматриваются и другие версии, учитывая специфичность данного случая и близость места происшествия к месту отравления экс-сотрудника ГРУ и его дочери. Представитель полиции округа Уилтшир сказал корреспонденту Би-Би-Си, что следствие разбирается в причинах случившегося, добавив, что пока нельзя говорить о том, является ли этот инцидент уголовным преступлением.

Согласно сообщениям британских СМИ, пострадавшие пребывают в критическом состоянии и находятся в одном из местных госпиталей. Следствие тем временем пытается определить тип вещества, которое вызвало их отравление.

Комментарии

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x_signal 04 июля 2018 | 14:07

Скорее всего где-то там поблизости находится секретная британская химическая лаборатория в которой происходят утечки отравляющих веществ.

pavelmistery 04 июля 2018 | 14:13

x_signal: Скорее всего их траванули, чтобы отвести от себя подозрения. Типа: "А зачем на травить каких-то малоизвестных людей?! Скорее всего это из-за утечки из местной секретной лабораторий. Мы же говорили вам это раньше!"

r88w556xl4 04 июля 2018 | 14:17

Теперь каждая пьянь, отравившаяся британской сивухой и находящаяся в бессознательном состоянии недалеко от места отравления Скрипалей, будет автоматически жертвами Кремля.

r88w556xl4 04 июля 2018 | 14:22

Мужчина и женщина чуть старше сорока лет были обнаружены в бессознательном состоянии
=====================
Ну что ж, перебравшей парочке можно только посоветовать спрятать домашних животных от безумцев из британских спецслужб.

physik 04 июля 2018 | 14:36

r88w556xl4: будет автоматически жертвами Кремля
И на чем основывается ваше предположение? Неужели на личном опыте?
В Великобритании так много пьют фанфуриков типа нашего "Боярышника"?
Или вы имеете в виду тормозную жидкость?

ukov 04 июля 2018 | 14:44

physik:
И на чем основывается ваше предположение?
___________________________________________
//Великобритания признана центром наркозависимости и алкоголизма. Соединенное Королевство, согласно данным исследовательской организации "Центра социальной справедливости", на сегодняшний день — самая алко- и наркозависимая европейская страна. Именно здесь сосредоточено самое большое количество людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, по сравнению с другими европейскими странами.//(с)

physik 04 июля 2018 | 15:08

ukov: Ну да, по данным Pravda.ru.
А вот по потреблению алкоголя на душу населения в Европе на первом месте, почему-то, Беларусь, на 4-м Россия, а вот на 25-м Великобритания. Разрыв, правда не очень большой - процентов 20-25.

ostapbey 04 июля 2018 | 14:58

r88w556xl4: ты предусмотрительно лакаешь исключительно боярышник?
А то мало ли чего даже??

perestarok 04 июля 2018 | 14:29

pavelmistery: " Скорее всего их траванули, чтобы отвести от себя подозрения."

Но есть противоположный вариант. Ещё тогда что-то упустили и, чтобы выйти сухими, свалили на Россию.

neyexo 04 июля 2018 | 14:22

x_signal: не скорее всего, а точно Портон Даун, где занимаются химоружием и раньше там разрабатывали и производили. Но вокруг чисто и никто не умирал. Внутри - умирали, были ошибки в экспериментах.

polba 04 июля 2018 | 14:54

x_signal: Там "Порт Даунтон" в 10 км находится. Старейшая химическая лаборатория Европы. Замечательная, надо сказать лаборатория. В 80-х её поймали на тестировании скорости распространения аналога отравы в ЛОНДОНСКОМ МЕТРО, на ничего не подозревающих пассажирах.

yuriyp 04 июля 2018 | 14:08

Операция прикрытия?

olegleon 04 июля 2018 | 14:09

кот жив или тоже отравлен??

antonsch 04 июля 2018 | 14:35

olegleon: Хомячка разорвало

sg90 04 июля 2018 | 14:10

> семейный праздник в местной баптистской церкви,

Значит это был опиум для народа..

ЗЫ Хомячки в нерешительности, никто ФАС не скажет. сТервоза, сука, молчит уже полдня, хотя тогда за 10 минут отреагировала. То ли думает не сгонять ли на игру Англии в Россию, то ли поняла как глупо все это в прошлый раз выглядело. Но тем не менее пушистики растеряны. Визжат без команды лишь самые ушибленные на всю голову

physik 04 июля 2018 | 14:49

sg90: Деточка, ты что не умеешь читать? Хотя бы Википедию? Или считать?
Так вот, сообщаю тебе, что Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Запомни эту дату.
А вот Тереза Мэй, которую. ты ласково называешь "сТервозой" высткпила с заявлением перед парламентом (насчет "Новичка") 12 марта. Т.е. через 8 (восемь дней) после отравления.
И эти 8 дней ты как раз обозвал 10 минутами.
Так что замечания насчет ушиба головы тебе следует адресовать себе.
Срочно беги в травмапункт. Дорога каждая минута.

captainobvious 04 июля 2018 | 14:14

постоянно проживать неподалеку от секретной военной химической лаборатории - не самая удачная жизненная стратегия...

ostapbey 04 июля 2018 | 14:56

captainobvious: ты же сам выбирал себе место проживания..Чего теперь жалобиться??
Даже?

boldu1n 04 июля 2018 | 14:19

Опять путен хочет атравить фсех?

nersesov 04 июля 2018 | 14:21

в субботу нашли, написали об этом только сейчас.. Наверно, эти двое тоже за дверную ручку в квартире Скрипалей подержались ..

glebbalbesov 04 июля 2018 | 14:22

Во блин... а билетики то на футбол с утра уже куплЯны... Вот засада для бритов...

perestarok 04 июля 2018 | 14:26

"Мужчина и женщина чуть старше сорока лет были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери"

Это тоже были русские шпионы, но англичане об этом не знают.

terens 04 июля 2018 | 14:27

По моему там где-то есть кафешка где гастарбайтеры готовят фугу. но рука москвы звучит солиднее.

ostapbey 04 июля 2018 | 14:37

terens: а эту, т.н фугу не в Москва-реке ли выращивают??? И из под гробовой стены пропитка на наживку??
Даже?

komandarm____68 04 июля 2018 | 14:53

Там ещё Бобик сдох бродячий, То ли на помойке что-то съел, то ли остатки "Новичка" докушал ))

znajka 04 июля 2018 | 14:58

Необходимо дождаться разъяснений газеты the Sun, там напишут всю правду. Реально то что из секретной лаборатории могут происходить утечки ОВ это бред. Мой прогноз - эти двое просто обкололись, обкурились или съели что-нибудь. Или их фамилия Ивановы.

proxozhij 04 июля 2018 | 15:01

Если Лавров отошел от кокса, спросите у него. И Маши что-то давно не слыхать.

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