"Мужчина и женщина чуть старше сорока лет были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери"

В Великобритании, неподалеку от места, где в начале марта были найдены подвергшиеся отравлению Сергей и Юлия Скрипаль, произошёл похожий инцидент, который сейчас расследует местная полиция, — сообщают зарубежные СМИ.

Мужчина и женщина чуть старше сорока лет были обнаружены в бессознательном состоянии в местечке Эймсбери, примерно в 10 километрах от того места, где в начале марта нашли Скрипалей, пишет сайт Би-Би-Си. На портале окружной полиции сообщается, что последнее публичное мероприятие, на котором видели пару, был семейный праздник в местной баптистской церкви, где присутствовало около двухсот человек.

Никто из них не пострадал, пишет портал aol.co.uk. Первоначально полиция предположила, что пострадавшие могли отравиться сильно действующими наркотиками, однако сейчас рассматриваются и другие версии, учитывая специфичность данного случая и близость места происшествия к месту отравления экс-сотрудника ГРУ и его дочери. Представитель полиции округа Уилтшир сказал корреспонденту Би-Би-Си, что следствие разбирается в причинах случившегося, добавив, что пока нельзя говорить о том, является ли этот инцидент уголовным преступлением.

Согласно сообщениям британских СМИ, пострадавшие пребывают в критическом состоянии и находятся в одном из местных госпиталей. Следствие тем временем пытается определить тип вещества, которое вызвало их отравление.