Компания «Натали Турс» задолжала зарубежным партнерам десятки миллионов долларов

Из-за финансовых проблем аннулируются все забронированные и оплаченные туры, — сообщил в прямом эфире «Эха Москвы» генеральный директор компании Владимир Воробьев.

Аннуляция затронет туристов, которые оплатили поездки, но еще не уехали. Ситуация с людьми, которые уже находятся за границей оперативно решается через турагентства, — добавил Воробьев. Он надеется, что через одну-две недели продажа туров будет возобновлена.



Расходы, связанные с возвращением туристов из-за рубежа, несет сама компания. Она же должна выплатить деньги за аннулированные путевки, — рассказала «Эху» исполнительный директор ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. По ее оценке, ситуация с клиентами «Натали Турс» неприятная, но не катастрофическая.

О возникших проблемах стало известно в минувшие выходные. Ранее о трудностях с выполнением обязательств заявили и другие российские туроператоры.

Компания «Натали Турс» пока не приостанавливает свою деятельность, однако одна из ее структур — «Панорама Тур» — вынуждена аннулировать поездки, подтвержденные с 4 июля по 30 сентября включительно. Причина — финансовые разногласия с партнерами принимающей стороны. Сотрудничество, в частности, было прекращено с испанским партнёром «Натали Турс» — компаний W2Meet. Это одна версия. По другим данным, путевки были отменены для снижения издержек — из-за падения спроса на заграничные поездки. Чартерные рейсы в Барселону, Римини, Анталию и другие города компания прекратила еще в субботу. Позже стало известно о проблемах с турами на Кубу. Отельеры стали отказывать туристам в размещении — в связи с тем, что оператор не перевел им деньги за туристов. Клиенты, как утверждает руководство «Натали Турс», смогут получить деньги за отмененные чартерные программы. При этом оператор через одну-две недели планирует восстановить продажу туров — на зимние направления. В компании особо подчеркивают, что клиенты, купившие путевки на даты с 1 октября, по-прежнему смогут ими воспользоваться.

«Натали Турс» — не единственный туроператор, столкнувшийся с проблемами этим летом. Вчера компания DSBW-Tours, которая работала на рынке почти 28 лет, объявила о приостановке деятельности. Причина — невозможность исполнять обязательства перед клиентами и банками. Люди, купившие путевки, получат компенсации от страховых компаний. Собственник DSBW-Tours Карен Гончаров сравнил уход своей фирмы из турбизнеса со смертью близкого человека и написал эмоциональный пост в Facebook. Чуть ранее петербургский оператор «Матрешка-Тур» также заявил о проблемах. После того, как компании отказали в предоставлении слотов в аэропортах китайского острова Хайнань.

Похожая ситуация наблюдалась на рынке в 2014-м году: тогда о прекращении работы заявили крупнейшие туроператоры — «Нева», «Лабиринт» и «Южный крест».

В Ростуризме утверждают, что системного кризиса на российском туристическом рынке сейчас нет.