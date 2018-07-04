Миру вновь грозит серьезный экономический кризис. К такому выводу пришли эксперты Bank of America

Они проанализировали тренды глобальных рынков в последние месяцы и пришли к выводу, что их динамика напоминает 98-ой год. Тогда кризис затронул юго-восточную Азию и привел к дефолту в России. Эксперты напоминают, что развивающиеся рынки обваливаются под воздействием «сильного» доллара, акции технологических гигантов идут вверх на фоне оптимизма по поводу роста американской экономики.