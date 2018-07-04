Миру вновь грозит серьезный экономический кризис. К такому выводу пришли эксперты Bank of America
Они проанализировали тренды глобальных рынков в последние месяцы и пришли к выводу, что их динамика напоминает 98-ой год. Тогда кризис затронул юго-восточную Азию и привел к дефолту в России. Эксперты напоминают, что развивающиеся рынки обваливаются под воздействием «сильного» доллара, акции технологических гигантов идут вверх на фоне оптимизма по поводу роста американской экономики.
Комментарии5
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platonnekafrin 04 июля 2018 | 13:35
Будем работать до 100 ... рублей за литр.
kottigr1 04 июля 2018 | 13:36
На Западе кризис выражается в уменьшении размера чаевых в ресторанах.. А вот РФ кризис не грозит. Мы итак все в нем живем.
sensei54 04 июля 2018 | 13:38
kottigr1: Погоди, еще не вечер.
olegleon 04 июля 2018 | 13:41
kottigr1: ты бы для начала посмотрел документальные фильмы про "на Западе" и выяснил сколько людей осталось без жилья, сколько не могло оплачивать даже счета за электричество или воду.
kottigr1 04 июля 2018 | 13:49
olegleon: про "на Западе" и выяснил сколько людей осталось без жилья, сколько не могло..
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В главной роли надеюсь снимался тот же малый которого в предыдущем сериале прибили к доске с объявлениями в Славянске.. ?