Руководство компании «Леруа Мерлен» решило временно отстранить от должности пиар-директора Галину Панину
Она ранее написала в Фейсбуке, что сама приняла решение уйти после негативной реакции соцсетей на ее пост. Панина 2-го июля написала, что футбольные болельщики устроили расправу над девушкой в Подмосковье. Она назвала это «победобесие». С самого начала было неизвестно, достоверна ли информация о преступлении, — сказала Галина Панина в эфире «Эха».
Руководство Леруа Мерлен принесло извинения за действия своей сотрудницы.
Комментарии5
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olegleon 04 июля 2018 | 13:39
" Руководство Леруа Мерлен принесло извинения за действия своей сотрудницы. "
а руководство не пояснило, зачем они вообще такую "альтернативно одарённую" взяли на работу?
parasuk_ 04 июля 2018 | 13:43
olegleon: какая-нибудь старая лесбуха пристроила свою полюбовницу. У кряклов так принято
andrey_yrievich2702 04 июля 2018 | 13:39
"...ходют слухи по домам,
а беззубые старухи..."
parasuk_ 04 июля 2018 | 13:41
Когда либерашек ловят на вранье, они начинают ныть о свободе слова и о том как их не так поняли :)
polsan 04 июля 2018 | 13:43
parasuk_: если они "либерашки", то ты кто?! ))