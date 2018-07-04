В Индии потребовали от мессенджера Вотсап остановить распространение фейковых сообщений
В министерстве электроники утверждают, что информация стала причиной убийств в стране. В начале июля толпа линчевала пятерых мужчин, которых заподозрили в желании украсть ребенка. Сообщалось, что причиной убийства стало распространение анонимных сообщений в мессенджере. Вотсап ответил, что борьба с непроверенной информацией требует коллективных усилий и что планирует обучать пользователей отличать ложные сообщения от правдивых.
Комментарии1
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olegleon 04 июля 2018 | 13:37
а как же свобода слова?