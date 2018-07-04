Клиентам «Натали Турс» следует обращаться за компенсациями к туроператору

Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Он уточнил, что компания не снимает с себя обязательства по выплатам. В группу компаний «Натали Турс» входят три оператора, у каждого финансовые гарантии на 50 миллионов рублей. По словам Осауленко, этих средств достаточно для вывоза туристов и выплаты компенсаций.

Ранее в эфире «Эха Москвы» гендиректор «Натали Турс» Владимир Воробьев признал, что компания вынуждена аннулировать туры. В частности, речь идет об Испании, Италии и Турции.