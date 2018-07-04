Клиентам «Натали Турс» следует обращаться за компенсациями к туроператору
Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Он уточнил, что компания не снимает с себя обязательства по выплатам. В группу компаний «Натали Турс» входят три оператора, у каждого финансовые гарантии на 50 миллионов рублей. По словам Осауленко, этих средств достаточно для вывоза туристов и выплаты компенсаций.
Ранее в эфире «Эха Москвы» гендиректор «Натали Турс» Владимир Воробьев признал, что компания вынуждена аннулировать туры. В частности, речь идет об Испании, Италии и Турции.
Комментарии2
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olegleon 04 июля 2018 | 13:34
а если поместить гендиректора и владельцев под домашний арест, то как быстро они вывезут туристов и выплатят компенсации?
kottigr1 04 июля 2018 | 13:46
olegleon: Мелко как-то.. Надо сразу вводить статью в УК РФ за организацию туристического бизнеса, в превентивном порядке..