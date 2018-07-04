В Чили девять отставных военных получили длительные сроки за убийство популярного в стране певца Виктора Хары

Оно было совершено почти полвека назад. С ним расправились сразу после прихода к власти в стране диктатора Пиночета.

Подавляющее большинство подсудимых получило по 18 лет тюрьмы. Их суд Чили признал виновными в убийстве знаменитого певца и политического активиста левых взглядов. И его похищении. Ещё одному отставному военному дали 5 лет заключения. За сокрытие преступлений. Приговор судья апелляционного суда Сантьяго Мигель Васкес вынес спустя 45 лет после расправы над Виктором Харой, совершённом по приказу Пиночета, он пришёл в 73м году к власти в Чили после переворота. Сместив законно избранного президента-социалиста Альенде.

Военные как установили следователи несколько дней избивали Хару – он был не только популярным в стране певцом, но ещё театральным режиссёром и профессором университета. Его на стадионе в Сантьяго пытали током, ломали руки и затем расстреляли, выпустив десятки пуль. Осуждённых также признали виновными в убийстве бывшего директора жандармерии Литре Кироги. По решению суда власти Чили должны выплатить около двух миллионов долларов родственникам жертв.

В период правления Пиночета, которое продолжалось до 90го года, были убиты более трёх тысяч человек, ещё порядка 30ти тысяч подвергли пыткам и истязаниям.