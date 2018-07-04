В Чили девять отставных военных получили длительные сроки за убийство популярного в стране певца Виктора Хары
Оно было совершено почти полвека назад. С ним расправились сразу после прихода к власти в стране диктатора Пиночета.
Подавляющее большинство подсудимых получило по 18 лет тюрьмы. Их суд Чили признал виновными в убийстве знаменитого певца и политического активиста левых взглядов. И его похищении. Ещё одному отставному военному дали 5 лет заключения. За сокрытие преступлений. Приговор судья апелляционного суда Сантьяго Мигель Васкес вынес спустя 45 лет после расправы над Виктором Харой, совершённом по приказу Пиночета, он пришёл в 73м году к власти в Чили после переворота. Сместив законно избранного президента-социалиста Альенде.
Военные как установили следователи несколько дней избивали Хару – он был не только популярным в стране певцом, но ещё театральным режиссёром и профессором университета. Его на стадионе в Сантьяго пытали током, ломали руки и затем расстреляли, выпустив десятки пуль. Осуждённых также признали виновными в убийстве бывшего директора жандармерии Литре Кироги. По решению суда власти Чили должны выплатить около двух миллионов долларов родственникам жертв.
В период правления Пиночета, которое продолжалось до 90го года, были убиты более трёх тысяч человек, ещё порядка 30ти тысяч подвергли пыткам и истязаниям.
Комментарии10
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algen1 04 июля 2018 | 13:07
Справедливый приговор убийцам.
luger_max_otto 04 июля 2018 | 13:09
Медленный, но по делу. Путинским террористам также следует принять эту историю к сведению.
zemljanka 04 июля 2018 | 13:49
Чилийцы- прекрасные люди.
Всем миром спасли чилийских горняков!
Не забыли убитых.
Респект.
viktorova 04 июля 2018 | 13:15
/В период правления Пиночета, которое продолжалось до 90го года, были убиты более трёх тысяч человек, ещё порядка 30ти тысяч подвергли пыткам и истязаниям./
Боюсь даже представить, что сейчас происходит в России на самом деле.
polsan 04 июля 2018 | 13:20
Когда то наступит время, когда люди перестанут убивать, грабить, насиловать?!
Почему человечество такое тупое?
rus095 04 июля 2018 | 13:21
и сколько лет этим отставным военным? Если отставные- значит офицеры- получается в 1973 году им было от 30 лет и выше... Это что значит им сейчас по 75-80 и более лет? Судить стариков за то что выполняли приказы своего командира? ИМХО это бред. Судить надо было тех кто отдавал приказы пытать. Но их уже нет в живых- умерли от старости.Вот и судят стрелочников.
ramses333 04 июля 2018 | 13:33
rus095: Выполнять преступный приказ - преступление.
cattt 04 июля 2018 | 13:47
rus095: Интересно сколько могут дать прокурорам и судьям за посадку Сенцова.
mystar 04 июля 2018 | 13:26
Пиночетовский переворот был подготовлен ЦРУ при участии крупных корпораций США.
sedoi63 04 июля 2018 | 13:42
Нашим властным бандитам всех мастей посвящается! Сколько веревочке не виться, а конец обязательно будет и всем воздастся по их заслугам?! Так было всегда и так будет.