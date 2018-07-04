Глава Верховного суда Польши заявила об отказе уходить в отставку из-за достижения пенсионного возраста
Новый закон не встретил одобрения ни внутри страны, ни в европейских инстанциях.
В понедельник Еврокомиссия официально инициировала процедуру в отношении Польши для устранения нарушений в сфере права из-за закона о Верховном суде.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
viktorova 04 июля 2018 | 13:09
Наверное, своим примером путинское повышение пенсионного возраста поддерживает.
kottigr1 04 июля 2018 | 13:13
viktorova: Наверное судья приезжал в Москву на ЧМ по футболу и подхватил здесь путинизм в острой форме.. Надо бы его в карантин, что бы эпидемия не началась.
platonnekafrin 04 июля 2018 | 13:21
Фамилия судьи не Зорькина случайно (на польский, конечно, манер)?
komandarm____68 04 июля 2018 | 13:22
А как же верховенство права и общеевропэйских ценностей? ) А впрочем, какие пустяки...)
polsan 04 июля 2018 | 13:23
Если человек полон сил и может работать, он не должен уходить на пенсию!