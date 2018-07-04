Туроператор «Натали Турс» аннулирует все забронированные туры своих клиентов

В компании объяснили это решение финансовыми проблемами в отношениях со своими партнерами.

Партнеры веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания, поскольку туроператор не может осуществлять обязательства перед ними, сказал в эфире «Эха» гендиректор компании Владимир Воробьев. По его словам, иного пути пока нет, и в ближайшее время состоится совещание, на котором будут обсуждаться дальнейшие меры.

Причиной нынешней ситуации Воробьев назвал негативную информацию вокруг «Натали Турс». Деятельность компании при этом пока не приостановлена. Туроператор является одним из старейших в России. На прошлой неделе он уже объявил о закрытии всех чартерных программ на популярные направления. А накануне о своем банкротстве сообщил оператор DSBW Tours. Там сказали, что в последние несколько лет боролись со своими финансовыми проблемами. По данным Российского союза туриндустрии, пострадавшими могут стать чуть более тысячи человек.

В июне о своем закрытии сообщили «Матрешка тур» и «Аврора БГ».

Клиентов «Натали Турс» не заселяют в отели из-за долгов компании. Такие проблемы могут появиться на всех направлениях туроператора, — сказала «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ирина Тюрина добавила, что в такой ситуации туристы могут заплатить за отель и надеяться, что «Натали турс» позже возместит затраты, или поехать домой.