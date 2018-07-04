Туроператор «Натали Турс» аннулирует все забронированные туры своих клиентов
В компании объяснили это решение финансовыми проблемами в отношениях со своими партнерами.
Партнеры веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания, поскольку туроператор не может осуществлять обязательства перед ними, сказал в эфире «Эха» гендиректор компании Владимир Воробьев. По его словам, иного пути пока нет, и в ближайшее время состоится совещание, на котором будут обсуждаться дальнейшие меры.
Причиной нынешней ситуации Воробьев назвал негативную информацию вокруг «Натали Турс». Деятельность компании при этом пока не приостановлена. Туроператор является одним из старейших в России. На прошлой неделе он уже объявил о закрытии всех чартерных программ на популярные направления. А накануне о своем банкротстве сообщил оператор DSBW Tours. Там сказали, что в последние несколько лет боролись со своими финансовыми проблемами. По данным Российского союза туриндустрии, пострадавшими могут стать чуть более тысячи человек.
В июне о своем закрытии сообщили «Матрешка тур» и «Аврора БГ».
Клиентов «Натали Турс» не заселяют в отели из-за долгов компании. Такие проблемы могут появиться на всех направлениях туроператора, — сказала «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ирина Тюрина добавила, что в такой ситуации туристы могут заплатить за отель и надеяться, что «Натали турс» позже возместит затраты, или поехать домой.
Комментарии7
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ajsenev 04 июля 2018 | 13:14
Растет экономика, страна богатеет и встает с колен, реальные доходы населения растут, причем устойчиво. Именно в этом нас убеждает со всех трибун и экранов высшая власть. А по факту... вот еще несколько турфирм грохнулись. И это не случайность, а тренд, устойчивый как скала.
andrey_nik0laev 04 июля 2018 | 13:25
ajsenev: На самом деле еще никто не может представить масштаб катастрофы. Принцип домино: банкротство (а это безусловно полное банкротство) гиганта туриндустрии - компании "Натали-Курс" вызовет банкротство очень многих средних туроператоров (DSBW уже сегодня) и просто огромное банкротство турагентств. Кроме того, уверен, что следом потянутся страховые компании, в которых была перестрахована деятельность этих компаний (Инвестор-Страх, на которое ссылается, успокаивая туристов руководство DSBW уже днем с огнем не сыщешь). Услышим о паре-тройке авиакомпаний - факт!
И на этом фоне забавным выглядят потуги фактических банкротов запретить booking.com.
kryimsdiiick 04 июля 2018 | 13:29
сейчас все как ломанутся в Крым
kottigr1 04 июля 2018 | 13:33
kryimsdiiick: Крым можно устроить и дома. Вывести слив из унитаза в ванную, накидать песка, шелуху от семАчек с окурками и включить на магнитофоне в записи крик диких чаек(взято по-моему из КВН).. И никуда уже ехать не надо.. Ваш Крым у вас уже есть !
kryimsdiiick 04 июля 2018 | 13:50
kottigr1: а где взять освобожденных и облагодетельствованных Россией крымчан?
vasya_von_smetankin 04 июля 2018 | 13:30
"На-та-ли, от судьбы и от тебя мне не уйти!
(с) Г. Лепс.
redactor 04 июля 2018 | 13:39
Падение платежеспособного спроса. всё уже было забронено а люди не поехали.