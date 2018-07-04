Министр труда Максим Топилин предложил работодателям давать премии сотрудникам, которые не курят
Они более рационально расходуют рабочее время, считает министр. При этом он высказался против штрафов или ограничений для курящих.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Они более рационально расходуют рабочее время, считает министр. При этом он высказался против штрафов или ограничений для курящих.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
i_c_e 04 июля 2018 | 12:40
Совсем дурак. Премии не за «расходывание рабочего времени» дают, а за результаты работы. Но, видимо, не в министерствах.
kottigr1 04 июля 2018 | 12:47
i_c_e: Лучше бы министр труда Максим Топилин предложил работодателям давать премии сотрудникам, которые курят.. Они значительно раньше совсем выйдут на пенсию, чем некурящие..
platonnekafrin 04 июля 2018 | 12:42
Что ни день, то мудрость! Фамилия, конечно, удручающая и больше подходит для кошачьего питомника, но ГОЛОВА! А намедни предрекал примерно следующее:«Дорогие россияне, в старости не все из вас будут получать пенсии, спасибо за внимание!».
rena1960 04 июля 2018 | 12:48
Во,как...,а чего бы не давать премии сотрудникам,которые своё либидо не завяжут в узел...и перенаправят эту хренову сексуальную энергию на повышение ВВП...
nehoroshiy 04 июля 2018 | 12:49
"А в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо".
zhrv 04 июля 2018 | 12:53
Ну так пусть и дает, из своего кармана.
Боже, за что ты так наказываешь страну?!
benin_papa__ 04 июля 2018 | 13:06
Стесняюсь даже сказать, куда именно дружно предложили пойти министру Топилину работодатели...
yralez 04 июля 2018 | 13:07
Как то без сопливых указчиков обойдутся
andy66 04 июля 2018 | 13:07
абсолютно верное решение, применяется во многих странах и крупных корпорациях. Действительно, мощный мотиватор бросить курить. Вопрос - как проверить, и второй вопрос - где взять деньги? ))
fmsf FMSF 04 июля 2018 | 13:34
Самым "рациональным" образом расходуют свое рабочее время Медведев, Топилин, Васильева, Скворцова и т.п.
ohrjr 04 июля 2018 | 13:36
Полный мудак! Вот такие министры, под стать премьеру и пересиденту!
pikol 04 июля 2018 | 13:47
Идиоты. Можно тупо сидеть на рабочем месте и ни хрена не делать, но зато без перекуров. И за это премию?