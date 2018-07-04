Глава Российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев уйдет в отставку в начале августа
Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, — сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В мае Роскосмос возглавил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. Источники Интерфакса сообщали о скорых кадровых перестановках в руководстве корпорации «Энергия и Центре имени Хруничева.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 04 июля 2018 | 12:45
- Ну, что могу предложить, господа.. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял. "Калибры" имеются - летят стремительно, но практически никогда не попадают. Вот танки - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК с вечного хранения - считай в масле. Имеются МиГ-29, 31, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки одноразовые.. но тяжелые - к земле клонит, тяжелее воздуха.. Есть почти авианосец "Кузнецов" - убийца российских штурмовиков, очень экологичный-дровяной.. Макетов полно из папье-маше - МС-21 всяких да беспилотных вертолетов.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот ракеты в заначке космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
fmsf FMSF 04 июля 2018 | 13:32
Интересно, а когда конкурс среди детишек высокопоставленных чинуш объявят?