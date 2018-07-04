Губернатор Подмосковья сдал в Мособлизбирком подписи, необходимые для преодоления муниципального фильтра

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сдал в Мособлизбирком подписи, необходимые для преодоления так называемого муниципального фильтра. Встречи с избирателями помогают определить стратегию будущей работы, — сказал Воробьев, который выдвинут кандидатом от Единой России.

Документы в Мособлизбирком также подали Игорь Чистюхин из Справедливой России и Борис Надеждин от «Партии роста».