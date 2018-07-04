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12:31, 04 июля 2018

Губернатор Подмосковья сдал в Мособлизбирком подписи, необходимые для преодоления муниципального фильтра

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сдал в Мособлизбирком подписи, необходимые для преодоления так называемого муниципального фильтра. Встречи с избирателями помогают определить стратегию будущей работы, — сказал Воробьев, который выдвинут кандидатом от Единой России.

Документы в Мособлизбирком также подали Игорь Чистюхин из Справедливой России и Борис Надеждин от  «Партии роста».

Комментарии

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danko1 04 июля 2018 | 12:37

А какая у Воробьева, крестника Шойгу, может быть стратегия, кроме воровства и беззакония?
К управлению и реальным делам вся эта правящая банда из своих не способна.

rodnic 04 июля 2018 | 13:07

danko1: Александра Шестуна надо спросить. Правда, сейчас вопросы ему задавать нелегко.

alexakimfaa 04 июля 2018 | 13:09

Конечно - едросс Воробьёв быстро "преодолел" этот дурацкий "муниципальный фильтр"...Кто бы сомневался в этом?...

yralez 04 июля 2018 | 13:09

Без полицаев слабо с избирателями встретиться ?
при чем полицаев всегда больше избирателей.

cosmo_ 04 июля 2018 | 13:25

А где же передовой Грудинин??? Сдулся?

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