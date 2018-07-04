Губернатор Подмосковья сдал в Мособлизбирком подписи, необходимые для преодоления муниципального фильтра
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сдал в Мособлизбирком подписи, необходимые для преодоления так называемого муниципального фильтра. Встречи с избирателями помогают определить стратегию будущей работы, — сказал Воробьев, который выдвинут кандидатом от Единой России.
Документы в Мособлизбирком также подали Игорь Чистюхин из Справедливой России и Борис Надеждин от «Партии роста».
Комментарии5
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danko1 04 июля 2018 | 12:37
А какая у Воробьева, крестника Шойгу, может быть стратегия, кроме воровства и беззакония?
К управлению и реальным делам вся эта правящая банда из своих не способна.
rodnic 04 июля 2018 | 13:07
danko1: Александра Шестуна надо спросить. Правда, сейчас вопросы ему задавать нелегко.
alexakimfaa 04 июля 2018 | 13:09
Конечно - едросс Воробьёв быстро "преодолел" этот дурацкий "муниципальный фильтр"...Кто бы сомневался в этом?...
yralez 04 июля 2018 | 13:09
Без полицаев слабо с избирателями встретиться ?
при чем полицаев всегда больше избирателей.
cosmo_ 04 июля 2018 | 13:25
А где же передовой Грудинин??? Сдулся?