Туроператор «Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами

Об этом сообщил в прямом эфире «Эха Москвы» генеральный директор компании Владимир Воробьев.

В конце прошлой недели туроператор сообщил агентствам об отмене чартерных программ в четыре страны – Испанию, Италию, Грецию и Турцию.