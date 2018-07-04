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Эксклюзив Эха 12:30, 04 июля 2018

Туроператор «Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами

Об этом сообщил в прямом эфире «Эха Москвы» генеральный директор компании Владимир Воробьев.
В конце прошлой недели туроператор сообщил агентствам об отмене чартерных программ в четыре страны – Испанию, Италию, Грецию и Турцию.

Комментарии

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kottigr1 04 июля 2018 | 12:42

Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине, согласно российской статистике, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Более 30% молодых россиян хотели бы уехать из России за границу и остаться там жить. Россия находится по качеству дорог ниже Бурунди и Бенина..
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......

blindpew_33 04 июля 2018 | 12:46

kottigr1: При чём здесь Путин?
Натали давно уже двигает неконкурентные цены. Последние пару лет как минимум.
Библиоглобус, Пегас, Корал забивают их влёгкую.
Так что банкротство вполне ожидаемо и заслужено - у нас капитализм, никто вам ничего не должен.
Вот клиентов, которые ни за что ни про что пострадали, их жаль. Отпуска испорчены, расходы двойные, и хрен ведь теперь что-то отсудишь у банкрота.

liliyask 04 июля 2018 | 12:52

blindpew_33: страховые компании? как у них дела в связи с этой темой?

blindpew_33 04 июля 2018 | 13:05

liliyask: понятия не имею.
Но тут ведь какая фишка: судиться с туроператором или СК - это потом. А отпуск и отдых испорчены уже сейчас, в моменте. Даром что принимающие отели должны требовать деньги с Натали, а не с горемык-отдыхающих, однако именно они всегда оказываются крайними.
И потом, мы же не знаем, какие там условия страхования ответственности туроператора, и перед кем. А моральный ущерб в наших судах вообще отсудить нереально, в крайнем случае символические суммы.

liliyask 04 июля 2018 | 13:42

blindpew_33: за наши суды президент должен отвечать, он ведь гарант и выстраивал вертикаль.

olegleon 04 июля 2018 | 12:50

kottigr1: "Так 10% не могут себе купить продуктов питания"
чудилка, если человек не может купить продукты питания, то он с голода умрёт.
кстати, тебе не надоело эту чушь копировать который год?

liliyask 04 июля 2018 | 12:54

olegleon: если кушать только хлеб, с голоду не умрешь.

olegleon 04 июля 2018 | 12:57

liliyask: т.е. хлеб уже не продукт питания. и давно его исключили из продуктов питания?

liliyask 04 июля 2018 | 13:02

olegleon: Не могут полноценно питаться. Так пожалуй правильнее.

olegleon 04 июля 2018 | 13:18

liliyask: полноценно, т.е. не получают достаточное количество калорий? или полноценно, т.е. не могут себе позволить желаемое количество говядины?
несколько лет назад по зомбиТВ был репортаж, который должен был продемонстрировать необходимость повышения пенсий. молодая журналистка спросила деда в магазине о том, что он покупает. тот пожаловался, что пенсия маленькая и он не может позволить себе купить клубнику. ну вроде как жалко старика, но вот только дело было в феврале месяце. я не знаю, где в СССР этот мужик работал, что привык в феврале клубнику покупать. и жалко, что молодая корреспондентка не догадалась его об этом спросить. или "дедушка, а когда Вы сами работали, то пенсионеры могли спокойно покупать клубнику зимой?"

liliyask 04 июля 2018 | 13:39

olegleon: Сравнивать нужно с нормой. Жизнь пенсионера в СССР нормой не назовешь, тут я с Вами полностью согласна.

olegleon 04 июля 2018 | 13:50

liliyask: всё бы ничего, но попробуйте это сказать нынешним пенсионерам. меня тут уже и мразью называли и подонком за это. никто из нынешних пенсионеров не хочет признавать, что сами относились по скотски к своим пенсионерам и требуют, чтобы сейчас они могли покупать клубнику круглый год, покупать телевизор на одну пенсию и т.д.
многие люди забыли, как они жили тогда, когда сами работали и сейчас, уже на пенсии, требуют чтобы их жизнь была лучше, чем когда работали сами.
"в СССР пенсионер мог купить 80 десятков яиц? фигня! нам сейчас и 200 мало!"
"в СССР пенсионер не мог зимой фрукты купить? это их проблема! нам подавай круглый год и по маленькой цене!"

olegleon 04 июля 2018 | 12:53

kottigr1: ))))))
яндекс поиск. фраза "Так 10% не могут себе купить продуктов питания". первый результат "echo.msk.ru›Новости›2232800-echo.html" нажимаем и попадаем на "kottigr1 02 июля 2018 | 14:39"


ты превзошёл всех!!! )))))))))

kottigr1 04 июля 2018 | 13:04

olegleon: Рад, что Вы не разочаровали меня в Вашем скудоумии.. Продолжайте в том же духе !

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116289
"Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты" - 10%
"На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна" - 29%
"Денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели – для нас проблема" - 41%
"Мы можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее денег нет" - 14%
"Мы можем без труда купить автомобиль, но на большее – квартиру, дачу - денег нет; Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое" - 3%
"Затрудняюсь ответить" - 3%

olegleon 04 июля 2018 | 13:12

kottigr1: ты русский язык хорошо понимаешь? разницу между "не могут себе купить" и "затруднительна даже покупка" не в состоянии понять?
"у тебя нет денег на покупку Бентли" и "для тебя затруднительно купить Жигули" понимаешь?

neon001 04 июля 2018 | 13:15

olegleon: сократят тебя на блатной работе и посмотришь как оно там на самом деле, без розовых очков личной стабильности)).

olegleon 04 июля 2018 | 13:20

neon001: и с чего это мне самого себя сокращать? попробуй придумать вразумительный ответ.

kottigr1 04 июля 2018 | 13:23

olegleon: Молодец ! Продолжаешь..

"Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты" - 10%
Где в вышеприведенной формулировке ВЦИОМ твои обороты речи как "затруднительна даже покупка" ?
Для путинских даунов респонденты конкретно заявляют "Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты"

Давай ещё.. Блесни.

olegleon 04 июля 2018 | 13:26

kottigr1: ну уж нет. сначала ты найди "не можем позволить" )))
учишь тебя, чудика, учишь, а ты по второму-третьему разу прокалываешься на одном и том же.

kottigr1 04 июля 2018 | 13:38

olegleon: Зачем мне где-то нужно искать твой выдуманный бред ? Бред - твой, ты и ищи..

ka_mate 04 июля 2018 | 12:46

Забыл когда пользовался услугами туроператоров,объездил всю Европу,
возможно люди пользующиеся их услугами какие то недалекие или
может они лентяи.

tag188 04 июля 2018 | 13:05

ka_mate: В Москве или Питере живете?
Ездить самостоятельно хорошо, когда из города где живете, есть прямые рейсы. А из большинства провинциальных городов прямых рейсов за рубеж или нет вообще, или в одном-двух направлениях. Только чартеры в сезон. А чтобы попасть на чартер, надо купить путевку у туроператора. А если лететь через Москву, то получается почти в 1,5 дороже только за перелеты, чем вся путевка у туроператора.

olegleon 04 июля 2018 | 13:24

tag188: а если прямой рейс из Москвы или СПб стоит в 1,5 раза дороже? будешь пальцы гнуть и полетишь прямым, например, в Милан, или с пересадкой, например, в Дюсселе?

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