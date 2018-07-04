Ещё трое мужчин обвинили голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах

Их заявления расследует британская полиция.

Об обвинениях известно немного. Скотланд-Ярд не раскрывает имена мужчин, назвавших себя жертвами домогательств Кевина Спейси, отмечает BBC. По данным телеканала, двое из них обратились в полицию в феврале этого года. Первый мужчина сообщил, что Спейси домогался его в Глостере в 2013 году, второй пожаловался на непристойные действия актера, якобы происходившие в Лондоне 10 лет назад. Третий же заявитель, пишет BBC, и вовсе утверждает, что звезда сериала «Карточный домик» совершил насилие над ним в 1996 году в Вестминстере. Реакция Спейси на эти данные пока неизвестна.

Всего против него британская полиция ведёт разбирательства по шести эпизодам. Первым же, кто обвинил актера в домогательствах, стал его коллега Энтони Рэпп в конце октября прошлого года: по его словам, Спейси приставал к нему, когда Рэппу было всего 14 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит этого случая, но все равно принес извинения, а также признался в своей гомосексуальной ориентации.

Всего с октября прошлого года Кевина Спейси обвинили в домогательствах более десятка человек, в том числе члены съёмочной группы сериала «Карточный домик».