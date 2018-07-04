Ещё трое мужчин обвинили голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах
Их заявления расследует британская полиция.
Об обвинениях известно немного. Скотланд-Ярд не раскрывает имена мужчин, назвавших себя жертвами домогательств Кевина Спейси, отмечает BBC. По данным телеканала, двое из них обратились в полицию в феврале этого года. Первый мужчина сообщил, что Спейси домогался его в Глостере в 2013 году, второй пожаловался на непристойные действия актера, якобы происходившие в Лондоне 10 лет назад. Третий же заявитель, пишет BBC, и вовсе утверждает, что звезда сериала «Карточный домик» совершил насилие над ним в 1996 году в Вестминстере. Реакция Спейси на эти данные пока неизвестна.
Всего против него британская полиция ведёт разбирательства по шести эпизодам. Первым же, кто обвинил актера в домогательствах, стал его коллега Энтони Рэпп в конце октября прошлого года: по его словам, Спейси приставал к нему, когда Рэппу было всего 14 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит этого случая, но все равно принес извинения, а также признался в своей гомосексуальной ориентации.
Всего с октября прошлого года Кевина Спейси обвинили в домогательствах более десятка человек, в том числе члены съёмочной группы сериала «Карточный домик».
Комментарии16
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olegleon 04 июля 2018 | 12:13
рехнулись они окончательно на почве домогательств. теперь можно придумывать что угодно, что было 10 лет назад
kryimsdiiick 04 июля 2018 | 12:26
Столько лет молчали и терпели, несчастные.
odobryam_s 04 июля 2018 | 12:29
kryimsdiiick: Надеялись, что опять позовет! А он....
rktq 04 июля 2018 | 12:40
odobryam_s:
Ни удовольствия ни мечты "американской" не случилось..
Так пусть и он Спейси - "попрыгает".
benny_point 04 июля 2018 | 12:58
kryimsdiiick: Ну ты расскажи нам сколько мужиков поимело тебя в задок! А мы порадуемся за тебя пидорка)))))))
kryimsdiiick 04 июля 2018 | 13:02
benny_point: прижопинский бордель устраивает перекличку единомышленников? не по адресу ты попал, малыш
komandarm____68 04 июля 2018 | 13:25
kryimsdiiick: ты тоже из терпеливых, или любишь сидоров платонически?
samakar2 04 июля 2018 | 12:36
Это круто! Уже и мужики заговорили о домогательствах! Напьюсь на радостях, когда еще и первую даму за это засудят!
Кстати, совсем не за горами и преследование за приставание к животным, а так же и преследования животных за приставания к животным. Ну и апофеоз всего - приставание животных к людям!
Я х.ею!...
mystar 04 июля 2018 | 12:43
samakar2: преследование за приставание к животным
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Вы отстали от жизни.))))) В США уже во всю идет. Тут как то читал скандалец об одном американском ковбое который драл свою лошадь. Когда защитники животных подняли скандал тот заявил что лошади это нравилось.)))))
samakar2 04 июля 2018 | 13:07
mystar: Э! Я не про секс с животными! Я про ПРИСТАВАНИЯ!
mystar 04 июля 2018 | 13:43
samakar2: Я не про секс с животными! Я про ПРИСТАВАНИЯ!
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Считаете что насильники животных не применяют предварительно приставания?
Нуу возможно.)))
gostrax 04 июля 2018 | 12:44
Как-то я смотрел фильм с его участием ,а он так на меня посмотрел с экрана, тоже нужно подать иск!
jurisconsult 04 июля 2018 | 12:46
Что они все запоют, когда/если доведут Спейси до суицида?
amrigo 04 июля 2018 | 13:00
А в Россеюшке когда девушку насилуют, полиция говорит сама виновата шлюха, женоненавистничество — православная традиция.
mystar 04 июля 2018 | 13:07
amrigo: полиция говорит сама виновата шлюха
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Когда в России сжигают девушку полиция говорит что это фейк, женоненавистничество — православная традиция.
komandarm____68 04 июля 2018 | 13:27
сидоров же нельзя преследовать, это не толерантно )