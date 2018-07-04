Мировой суд Петербурга оштрафовал гражданина Аргентины, который пытался спекулировать билетами на матчи ЧМ
Мировой суд Петербурга оштрафовал гражданина Аргентины, который пытался спекулировать билетами на матчи Чемпионата мира по футболу. Аргентинцу придется заплатить 543 тысячи рублей, – сообщает Интерфакс.
Комментарии3
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polsan 04 июля 2018 | 12:09
Сколько же у него было билетов?! И кому он должен был заплатить налог и когда?! Всё это очень интересно!
luger_max_otto 04 июля 2018 | 12:28
Это им за перехваченный кремлевский кокаин, ага :)
vlad591 04 июля 2018 | 12:43
А у нас уже в Кодексе (административном, уголовном?) появилась статья "спекуляция"?