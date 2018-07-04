Международная конференция «Тургеневские дни в Брюсселе» открывается сегодня в бельгийской столице

Международная конференция «Тургеневские дни в Брюсселе», посвященная двухсотлетию со дня рождения писателя, открывается сегодня в бельгийской столице.

Сегодня вечером также пройдет вернисаж выставки «Пейзаж, насыщенный мыслью» и просмотр фильма «Две женщины» режиссера Веры Глаголевой.