Международная конференция «Тургеневские дни в Брюсселе» открывается сегодня в бельгийской столице
Международная конференция «Тургеневские дни в Брюсселе», посвященная двухсотлетию со дня рождения писателя, открывается сегодня в бельгийской столице.
Сегодня вечером также пройдет вернисаж выставки «Пейзаж, насыщенный мыслью» и просмотр фильма «Две женщины» режиссера Веры Глаголевой.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 04 июля 2018 | 12:16
вот так вот Москва вмешивается в бельгийские выборы и разваливает ЕС!
kottigr1 04 июля 2018 | 12:18
olegleon: Прав был Герцен, писавший друзьям: "Когда Ламартин отверг красное знамя, он продал душу буржуазии. Разве трехцветное знамя годно юной республике... Разве это знамя братства? 26 февраля пошла республика назад..." Временное правительство обмануло ожидания рабочего класса Франции. Революция была предана крупной буржуазией. В ответ на это пролетариат Парижа снова выступил 15 мая - против буржуазного Национального собрания. Мирная демонстрация была подавлена вооруженной силой. "…Все подступы к Собранию были запружены войсками, - рассказывает Тургенев, - пушки с грохотом подъезжали крупной рысью; линейные войска, уланы..." По словам Герцена, "пятнадцатое мая провело косой по вторым всходам надежд".
Наступили страшные июньские дни - дни кровавой расправы французской буржуазии с рабочим классом. Вечером 24 июня Герцен услышал из окна нестройный шум на улице и крик: "Да здравствует Людовик Наполеон!"