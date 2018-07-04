Миру угрожает повторение глобального кризиса 1998 года

Об этом предупредили ведущие аналитики Bank of America.

Ситуация на мировых рынках напоминает ту, что была 20 лет назад. Доллар растёт, под его давлением рушатся рынки развивающихся стран. Одновременно продолжается рост акций высокотехнологичных компаний на фоне оптимизма по поводу укрепления экономики США. Эти факторы как считают в Bank of America могут вызвать новый глобальный финансовый кризис, напомнив миру о тяжёлой ситуации 98го года. Кризис начался в Юго-Восточной Азии, быстро перекинулся на рынки развивающихся стран.

Их фондовые индексы обвалились почти на 60%, ключевые ставки резко выросли, в России произошел дефолт. Устойчивый рост в CША, сглаживание кривой доходности облигаций, падение развивающихся рынков – со всех сторон доносится эхо 20-летней давности, приводит Bloomberg слова ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта. Возможный экономический кризис обсуждают не впервые в нынешнем году. Его среди прочих предрёк в прошлом месяце Всемирный банк. О том же говорят известные финансисты, в том числе Джордж Сорос.

Кризис, который случился 20 лет назад, стал самым серьёзным экономическим потрясением 90х годов. В нашей стране из-за дефолта рубль обесценился более чем втрое. Перед кризисом доллар стоил всего 6 рублей, но уже к концу 98го за него давали 21 рубль.