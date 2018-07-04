Туроператор «Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами
Это сообщил в прямом эфире Эха Москвы генеральный директор компании Владимир Воробьев.
В конце прошлой недели туроператор сообщил агентствам об отмене чартерных программ в четыре страны – Испанию, Италию, Грецию и Турцию.
Комментарии3
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kottigr1 04 июля 2018 | 12:08
- Как хорошо, что у нас есть Путин. Благодаря ему мы стали больше лучше отдыхать дома. © Иван из Светово.
nemez1 04 июля 2018 | 12:16
ширится. растёт безмерно благосостояние россиян.
vasya_von_smetankin 04 июля 2018 | 12:23
Сидим дома, слушаем "Валенки".