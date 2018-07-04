На предстоящем саммите НАТО Трамп напомнит членам альянса, что «к США нельзя относиться как к свинье-копилке»
На предстоящем саммите НАТО Дональд Трамп напомнит членам альянса, что «к США нельзя относиться как к свинье-копилке» – заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, — его цитирует Рейтер.
По мнению президента США, союзники перекладывают на Америку основную долю военных расходов. По стандартам НАТО члены альянса должны тратить на военные нужды не менее 2% ВВП, однако кроме США это требование выполняют лишь несколько стран, в том числе, Великобритания, Эстония и Греция, — отмечает РБК.
Комментарии1
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glotov 04 июля 2018 | 11:52
Значит, слово "копилка" нужно вычеркнуть.