К личным письмам пользователей Gmail имеют доступ сотни сторонних компаний
Они изучают переписку в коммерческих целях, — сообщает издание The Wall Street Journal. В Гугл газете заявили, что передают сторонним разработчикам данные только тех пользователей, которые дали на это особое разрешение.
Утверждается, что личные письма пользователей сотрудники Гугл могут просматривать с согласия клиента, или из-за проверки безопасности.
Комментарии10
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noxepy_7_40_ 04 июля 2018 | 11:40
Яровая, что ты делаешь!!! Прекрати!!!!
benny_point 04 июля 2018 | 11:41
..... к просмотру переписки имеют доступ ряд сторонних компаний - АНБ, ЦРУ, ФБР. Которые просматривают переписку в коммерческих целях - не дай божок чтобы это досталось ФСБ. Чего греха таить, всю переписку в гугле просматривают американские разведывательные структуры - вот бы нашим так!
polsan 04 июля 2018 | 11:48
benny_point: А у какого провайдера почту не читают сторонние компании назовите! )) Смешно думать, что кто -то в это верит! ))
a_111111 04 июля 2018 | 11:51
А за что тогда ФБР одного хорошего человека из ФСБ в розыск объявило?
evgpekar 04 июля 2018 | 11:57
А что другие компании в интернете гарантируют тайну переписки? Или писмо нельзя вскрыть на обычной почте?
r88w556xl4 04 июля 2018 | 12:01
Вот это гебня так гэбня. Ну что, рукопожатые, притихли. Представляю, какой бы вой среди вас стоял, если б компания была российская.
polsan 04 июля 2018 | 12:17
r88w556xl4: Смешной Вы однако тролль! )) Назовите хоть одну в мире почту, доступа к которой никто не имеет?! ))
drgonish 04 июля 2018 | 12:03
[сотрудники Гугл могут просматривать с согласия клиента, или из-за проверки безопасности.]
Какой удар для любителей свободного интернета :-)
ilsergei 04 июля 2018 | 12:05
Пользуйтесь mail.ru, окромя своих никто не просмотрит)
andre_klimov 04 июля 2018 | 12:25
Забавно, что Гугл-то как раз анализ контекста делает с согласия пользователей. Так что журналистыиз WSJ просто грянули в лужу. Но почин хороший - например, взяться за контекстную рекламу всех и прошерстить. Например, Yahoo или Yandex - что-то не припоминаю, что бы я давал им согласие на использование моих данных, но их контекстная реклама лезет изо всех адрингов (правда, всё равно я их блокирую)