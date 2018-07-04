К личным письмам пользователей Gmail имеют доступ сотни сторонних компаний

Они изучают переписку в коммерческих целях, — сообщает издание The Wall Street Journal. В Гугл газете заявили, что передают сторонним разработчикам данные только тех пользователей, которые дали на это особое разрешение.

Утверждается, что личные письма пользователей сотрудники Гугл могут просматривать с согласия клиента, или из-за проверки безопасности.