Россияне больше интересуются Чемпионатом мира по футболу, чем пенсионной реформой, — сообщает Левада Центр
56% опрошенных назвали мировое первенство самым ярким событием последних недель.
31% респондентов назвал самым запоминающимся изменение пенсионного законодательства, а для 13% участников опроса это повышение цен на бензин, услуги ЖКХ и продукты.
Комментарии30
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kryimsdiiick 04 июля 2018 | 11:33
На дурака не нужен нож
Ему немного подпоешь
и делай с ним че хош.
Лап-тап-тибу-ду-бай...
Богатенькие буратины радуются победам сборной, а о будущем не думают.
danko1 04 июля 2018 | 11:36
kryimsdiiick: Поэтому Путин и объявил о повышении пенсионного возраста в день открытия ЧМ.
Каким же подлецом надо быть и не скрывать это, чтобы сделать такое.
kryimsdiiick 04 июля 2018 | 11:38
danko1: разводка шикарная, как на вокзале. Так дуракам и надо. Пущай работают хоть до 80 лет.
kotopiss 04 июля 2018 | 11:50
kryimsdiiick: Ещё хорошо бы вернуть статьи за тунеядство и проверять общественные места как при Андропове
luger_max_otto 04 июля 2018 | 12:05
Так ведь что интересно- ЧМ скоро закончится...
sergeev67 04 июля 2018 | 12:20
luger_max_otto: Так ведь что интересно- ЧМ скоро закончится...
Так закончится победой! Впервые в истории России! Это, по словам того же Пескова, сравнимо с победой в 1945г.
А чего стоит, например, тем же хорватам какого-нибудь брома в еду запузырить? Харчуются они все здесь.
Там и проверять никто не станет. А если и обраружится, что бром не допинг. Вполне разрешено принимать. Личное дело. Можно вообще слабительным перед матчем обожраться. Все законно!
zapadnay 04 июля 2018 | 11:37
kryimsdiiick:
Мели Емеля, твоя неделя (с)
kottigr1 04 июля 2018 | 11:43
zapadnay:
- Алло, это вас беспокоит Левада Центр. Ваше мнение важно для нас.
- Как вы относитесь к фигуре действующего Президента РФ, готовы ли.....
- Да пошли вы на х** вместе со своим Путиным.. !
- Спасибо за честный ответ. Так и запишем: "Вместе с Путиным!"...
seryj_wolk 04 июля 2018 | 11:58
kottigr1: Футдол смотрели - веселились, убытки подсчитали - прослезились.
liliyask 04 июля 2018 | 11:40
kryimsdiiick: это не буратины, это кот с лисой)))
polsan 04 июля 2018 | 11:41
kryimsdiiick: Кто верит ЛИВАДе, тот может поверить в такой бред!!
Это ЛИВАДа играет свою игру, за деньги налогоплательщиков!!
kryimsdiiick 04 июля 2018 | 11:44
polsan: Левада - это "загон для скота" по толковому словарю, название вполне подходящее.
platonnekafrin 04 июля 2018 | 11:46
"Я видел , бился мотылёк
О фонаря стекло.
Какой он глупый
Ведь не знал,
Что вобщем - повезло.
Он думал- это солнца круг
Стремился на тепло.
Ну что с него мы можем взять
/мозгов то -ничего/".
yralez 04 июля 2018 | 11:35
И это пройдет......даже у дебилов.
А ограбленные останутся.....в т. ч. и дебилы.
vinibi_ 04 июля 2018 | 11:38
yralez: К чему стадам дары свободы?! (М.Ю.Лермонтов)
kryimsdiiick 04 июля 2018 | 11:43
vinibi_: Пушкин даже.
ura_123 04 июля 2018 | 12:11
kryimsdiiick: Это они вдвоём написали!(с) Поклоунская
riots 04 июля 2018 | 11:40
Всё это напоминает оркестр на верхней палубе тонущего Титаника.
nehoroshiy 04 июля 2018 | 11:41
Нормальный человек и не обозначит поднятие пенсионyого возраста ярким событием. Опять лохотрон.
s011ma 04 июля 2018 | 12:20
nehoroshiy: Уж скорее траурным
kotopiss 04 июля 2018 | 11:42
Да вот Лоханулись надо было поднимать возраст до 70 Кто бы знал что Раффи так долго на чемпионате играть будет я думаю россияне как патриоты на 70 согласны и мужчины и женщины что дома сидеть на посту помирать надо на боевом посту
oneoretwo 04 июля 2018 | 11:42
...развлекались, веселились, отрезвели - прослезились...
sapiens17 04 июля 2018 | 11:43
"Русский мужик долго запрягает, да быстро едет! "
Поживём - увидим. . .
ugiazov 04 июля 2018 | 11:50
sapiens17: Русский мужик к плётке привык.
А на всех непривычных он же и кидается, как верный власти полкан.
noxepy_7_40_ 04 июля 2018 | 11:48
Это точно. А вот скачущие в комментариях на Эхе Москвы украинцы, наоборот. Чему данное обсуждение может служить прекрасным подтверждением)))
tks 04 июля 2018 | 11:52
Быдломасса сточного сознания.
trans 04 июля 2018 | 11:53
В моем окружении наоборот, больше людей волнует пенсионная реформа чем футбол.
kama 04 июля 2018 | 12:00
После мундиаля заинтересуются.
kb2 04 июля 2018 | 12:06
на то и был расчет
oxlomon 04 июля 2018 | 12:21
А чего ей, пенсионной реформой, интересоваться? Она — от Бога! В смысле, что поднятие возраста выхода на пенсию должно было состояться. Чуть раньше или чуть позже — без разницы, но определённо в обозримом будущем. Это было ясно, как божий день ещё лет двадцать назад. Ну, нельзя же всю жизнь томиться в ожидании прихода северного пушного зверька!
А ЧМ по футболу, и пусть пока скромный успех российской команды — событие непредвиденное, почти спонтанное, и точно не негативное. Ну должны же быть в жизни каждого чела хоть какие-то маленькие приятные моменты!
p.s. ВПС ни разу не футбольный болельщик. И ему в принципе пофиг, кто во что играет и кто в итоге победит.