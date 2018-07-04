Союзмультфильм отказался от партнерства с компанией, которая строит в Москве парк развлечений «Остров мечты»
Лицензионное соглашение предполагало использование мультипликационных персонажей студии, — сказал «Эху Москвы» пресс-секретарь Союзмультфильма Анна Усачева.
Открытие парка развлечений запланировано на осень будущего года.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
oneoretwo 04 июля 2018 | 11:38
Открытие парка развлечений запланировано на осень будущего года.
---------------------------------------------
...апять - 25... страна вымирает, а у ИХ - "парк развлечений" и бабло есть на игрушки...
...плешивые, кому нужны парки на кладбище ?
stebinmaku 04 июля 2018 | 11:47
Парк для развлечения "Остров невезения"..
a_111111 04 июля 2018 | 12:00
Так и как его теперь без лицензионного соглашения откроют?