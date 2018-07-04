В скором времени мир может столкнуться с новым финансовым кризисом, — сообщает агентство «Блумберг»
В скором времени мир может столкнуться с новым финансовым кризисом, — сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на экспертов из «Bank of America». Они сравнили текущую ситуацию на рынках с той, что была в 98-м году и обратили внимание на схожую динамику индексов.
Напомним, — 20 лет назад обрушились рынки Юго-Восточной Азии, а затем был объявлен дефолт в России.
Комментарии12
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hiryrg 04 июля 2018 | 11:32
Этого ещё не хватало...
danko1 04 июля 2018 | 11:41
hiryrg: Для Путина и его подельников это значения не имеет.
От грандиозных проектов и грабежей они не откажутся и на виолончелях, яхтах, самолетах и дворцах экономить не будут.
А рабам разрешили уже бесплатно валежник собирать. А на сбор лебеды запрета еще и не было.
patrikk_1 04 июля 2018 | 11:50
Они сравнили текущую ситуацию на рынках с той, что была в 98-м году и обратили внимание на схожую динамику индексов...
Похоже на то, как простодушные тупицы В.Мальцев и Д.Быков предсказывали революцию в ноябре 2017, сравнивая ситуацию в стране с ситуацией 1917 года.
yralez 04 июля 2018 | 11:37
Нам что, путина мало ?
vasya_von_smetankin 04 июля 2018 | 11:39
Ощущение фигни усиливается.
tag188 04 июля 2018 | 11:45
Утлая галера под названием "Россия" под управлением неумелых рабов может не выдержать нового кризиса, и пойти ко ко дну, как дредноут "СССР" до нее.
nitsahon 04 июля 2018 | 11:47
самое важное, что во всех этих комментариях отсутствует - причины кризиса(1997-98 и возможные причины сейчас)…
не динамика индексов, а анализ состояния экономики отд.стран и мировой экономики в целом... а разница есть...
kottigr1 04 июля 2018 | 11:48
Проклятый Запад опять загнивает и неизбежно рухнет как доллар.. Россиянам просто нужно немного подождать.. Буквально ещё несколько тысяч лет..
tks 04 июля 2018 | 11:48
"Буря! Пусть скорее грянет буря!!" ©
jblack2 04 июля 2018 | 11:51
Трамп и его администрация своими санкциями и ограничениями, похоже, невольно помогает России заранее подготовиться и адаптироваться к предстоящему мировому экономическому кризису...
terens 04 июля 2018 | 11:58
перед настоящим кризисом никогда не предупреждают ибо тогда его устроители будут лохами. видимо надо бачи народу впарить подороже на фоне роста курса.
ostapbey 04 июля 2018 | 12:09
И кто будет киндер-сюрприз???
Медведьев на вахту собирается из берлоги??
Даже??