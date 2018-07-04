В скором времени мир может столкнуться с новым финансовым кризисом, — сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на экспертов из «Bank of America». Они сравнили текущую ситуацию на рынках с той, что была в 98-м году и обратили внимание на схожую динамику индексов.

Напомним, — 20 лет назад обрушились рынки Юго-Восточной Азии, а затем был объявлен дефолт в России.